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Сегодня, 14:07

В ФХР подтвердили, что Анисимов и Плотников смогут присоединиться к сборной России в Пекине позже

Иван Торопцев
Корреспондент

Федерация хоккея России (ФХР) подтвердила, что нападающие Артем Анисимов и Сергей Плотников смогут присоединиться к сборной России в Пекине позже.

Оба хоккеиста и тренер по ОФП Хассан Саид не полетели на Олимпиаду вместе с остальной командой, поскольку сдали положительные тесты на коронавирус. Все трое сохраняют возможность присоединиться к сборной в ближайшие дни.

Российская команда прилетела в Пекин сегодня, 3 февраля. Завтра, 4 февраля сборная проведет первую тренировку в Китае.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля, сборная России сыграет в группе B с командами Чехии, Швейцарии и Дании.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Артем Анисимов
Сергей Плотников
Хоккей
Олимпиада
Коронавирус
Сборная России по хоккею
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