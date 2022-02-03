В ФХР подтвердили, что Анисимов и Плотников смогут присоединиться к сборной России в Пекине позже

Федерация хоккея России (ФХР) подтвердила, что нападающие Артем Анисимов и Сергей Плотников смогут присоединиться к сборной России в Пекине позже.

Оба хоккеиста и тренер по ОФП Хассан Саид не полетели на Олимпиаду вместе с остальной командой, поскольку сдали положительные тесты на коронавирус. Все трое сохраняют возможность присоединиться к сборной в ближайшие дни.

Сергей Плотников и Артем Анисимов (н), а также тренер по ОФП Хассан Саид находятся в Москве, у них остаётся возможность присоединиться к команде в ближайшие дни. — Хоккей России (@russiahockey) February 3, 2022

Российская команда прилетела в Пекин сегодня, 3 февраля. Завтра, 4 февраля сборная проведет первую тренировку в Китае.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля, сборная России сыграет в группе B с командами Чехии, Швейцарии и Дании.