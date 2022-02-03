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Сегодня, 14:02

Олимпийская сборная России по хоккею проведет первую тренировку в Пекине завтра

Иван Торопцев
Корреспондент

Сборная России по хоккею проведет первую тренировку в Пекине завтра, 4 февраля.

Сегодня, 3 февраля команда прилетела в столицу Китая для участия в Олимпиада. Сегодня же сборная должна была провести первую тренировку, однако она была отменена.

Нападающие Сергей Плотников и Артем Анисимов, а также тренер команды по ОФП Хассан Саид находятся в Москве, все трое ранее сдали положительные тесты на коронавирус. У них остается возможность присоединиться к сборной в ближайшие дни.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля, сборная России сыграет в группе B с командами Чехии, Швейцарии и Дании.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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