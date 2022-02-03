Олимпийская сборная России по хоккею проведет первую тренировку в Пекине завтра

Сборная России по хоккею проведет первую тренировку в Пекине завтра, 4 февраля.

Сегодня, 3 февраля команда прилетела в столицу Китая для участия в Олимпиада. Сегодня же сборная должна была провести первую тренировку, однако она была отменена.

Нападающие Сергей Плотников и Артем Анисимов, а также тренер команды по ОФП Хассан Саид находятся в Москве, все трое ранее сдали положительные тесты на коронавирус. У них остается возможность присоединиться к сборной в ближайшие дни.

Сергей Плотников и Артем Анисимов (н), а также тренер по ОФП Хассан Саид находятся в Москве, у них остаётся возможность присоединиться к команде в ближайшие дни. — Хоккей России (@russiahockey) February 3, 2022

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля, сборная России сыграет в группе B с командами Чехии, Швейцарии и Дании.