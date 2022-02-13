Стали известны расклады на плей-офф для сборной России перед последними матчами группового этапа Олимпиады
После матча Финляндия — Швеция (4:3 ОТ) обновился рейтинг «посева» сборных перед плей-офф Олимпиады.
Сейчас он выглядит так:
1. Финляндия (1С) — 8 очков (3 матча), шайбы 13-6
2. Россия (1В) — 7 (3), 8-6
3. США (1А) — 6 (2), 12-2
4. Швеция (2С) — 7 (3), 10-7
5. Дания (2В) — 6 (3), 7-6
6. Канада (2А) — 3 (2), 7-5
7. Чехия (3В) — 4 (3), 9-8
8. Германия (3А) — 3 (2), 4-7
9. Словакия (3С) — 3 (3), 8-12
10. Швейцария (4В) — 1 (3), 4-8
11. Латвия (3С) — 0 (3), 5-11
12. Китай (4А) — 0 (2), 2-11
Напомним, что после группового раунда никто не вылетает. Напрямую в четвертьфинал проходят три сборные, занявшие первые места в квартетах, и лучшая из занявших вторые места. Остальные восемь команд сыграют дополнительный раунд. Пары определят по рейтингу команд, составленному на основе результатов в группах. Победители проходят в четвертьфинал, где встретятся с лучшими командами первого этапа.
Почти наверняка Россия получит третий посев. Другой вариант возможен только, если американцы не обыграют Германию.
Сетка четвертьфиналов выглядит так:
1 (номер посева) — победитель матча 8-9;
2 — победитель матча 7-10;
3 — победитель матча 6-11;
4 — победитель матча 5-12.
С большой вероятностью Россия сыграет в четвертьфинале против 6-й или 11-й команды посева. Первой из этой пары, вероятнее всего, станет Дания. Единственный реальный шанс для датчан подняться выше — победа Китая над Канадой, что малореально.
11-й командой, вероятнее всего, станет Латвия. Единственный альтернативный вариант возможен, если Китай наберет очко против Канады.
Так что, скорее всего, соперник России по четвертьфиналу — победитель матча Дания — Латвия.