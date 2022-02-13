Стали известны расклады на плей-офф для сборной России перед последними матчами группового этапа Олимпиады

После матча Финляндия — Швеция (4:3 ОТ) обновился рейтинг «посева» сборных перед плей-офф Олимпиады.

Сейчас он выглядит так:

1. Финляндия (1С) — 8 очков (3 матча), шайбы 13-6

2. Россия (1В) — 7 (3), 8-6

3. США (1А) — 6 (2), 12-2

4. Швеция (2С) — 7 (3), 10-7

5. Дания (2В) — 6 (3), 7-6

6. Канада (2А) — 3 (2), 7-5

7. Чехия (3В) — 4 (3), 9-8

8. Германия (3А) — 3 (2), 4-7

9. Словакия (3С) — 3 (3), 8-12

10. Швейцария (4В) — 1 (3), 4-8

11. Латвия (3С) — 0 (3), 5-11

12. Китай (4А) — 0 (2), 2-11

Напомним, что после группового раунда никто не вылетает. Напрямую в четвертьфинал проходят три сборные, занявшие первые места в квартетах, и лучшая из занявших вторые места. Остальные восемь команд сыграют дополнительный раунд. Пары определят по рейтингу команд, составленному на основе результатов в группах. Победители проходят в четвертьфинал, где встретятся с лучшими командами первого этапа.

Почти наверняка Россия получит третий посев. Другой вариант возможен только, если американцы не обыграют Германию.

Сетка четвертьфиналов выглядит так:

1 (номер посева) — победитель матча 8-9;

2 — победитель матча 7-10;

3 — победитель матча 6-11;

4 — победитель матча 5-12.

С большой вероятностью Россия сыграет в четвертьфинале против 6-й или 11-й команды посева. Первой из этой пары, вероятнее всего, станет Дания. Единственный реальный шанс для датчан подняться выше — победа Китая над Канадой, что малореально.

11-й командой, вероятнее всего, станет Латвия. Единственный альтернативный вариант возможен, если Китай наберет очко против Канады.

Так что, скорее всего, соперник России по четвертьфиналу — победитель матча Дания — Латвия.