Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Таблицы (женщины) Календарь (женщины) Статистика (мужчины)
Статистика (женщины)
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 14:11

Финляндия обыграла Швецию и заняла первое место в группе C на Олимпиаде в Пекине

Финляндия обыграла Швецию, отыгравшись с 0:3 на Олимпиаде в Пекине
Виктория Кравченко

Сборная Финляндии обыграла Швецию в заключительном матче группы С. Финны одержали победу в овертайме со счетом 4:3 (0:0, 0:3, 3:0, 1:0).

Перед этим матчем у обеих команд было по 6 очков.

Хоккей

Олимпийские игры-2022

Группа C

Финляндия — Швеция — 4:3 ОТ (0:0, 0:3, 3:0, 1:0)

Голы: Валльмарк — 4 (бол., Теммернес, Пудас), 24:24 — 0:1. Бенгтссон — 1 (бол., Теммернес, Броме), 28:39 — 0:2. Ландер — 2 (бол.), 31:36 — 0:3. Хартикайнен — 1 (бол., Маннинен, Ватанен), 45:34 — 1:3. Пакаринен — 1 (бол., Хартикайнен, Маннинен), 55:30 — 2:3. Пакаринен — 2 (Лехтонен, Хартикайнен), 57:11 — 3:3. Песонен — 2 (Няттинен, Хиетанен), 62:01 — 4:3.

Вратари: Олкинуора — Хелльберг.

Штраф: 37 — 8.

Броски: 27 (8+3+14+2) — 30 (10+17+3+0).

Судьи: Гофман, Кэмпбелл.

13 февраля. Пекин. Национальный.

Хоккей
3
Читайте также
Половина Олимпиады прошла. Что с медальным планом России?
Давайте радоваться за Устюгова! Он проиграл главный свой старт восьмилетия, чтобы выиграть гонку всей жизни в Пекине-2022
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Каюмов заявил, что готов сыграть в четвертьфинале Олимпиады

Олимпиада-2022: Финляндия — Швеция, США — Германия и другие матчи 13 февраля
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости