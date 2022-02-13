Финляндия обыграла Швецию и заняла первое место в группе C на Олимпиаде в Пекине
Сборная Финляндии обыграла Швецию в заключительном матче группы С. Финны одержали победу в овертайме со счетом 4:3 (0:0, 0:3, 3:0, 1:0).
Перед этим матчем у обеих команд было по 6 очков.
Хоккей
Олимпийские игры-2022
Группа C
Финляндия — Швеция — 4:3 ОТ (0:0, 0:3, 3:0, 1:0)
Голы: Валльмарк — 4 (бол., Теммернес, Пудас), 24:24 — 0:1. Бенгтссон — 1 (бол., Теммернес, Броме), 28:39 — 0:2. Ландер — 2 (бол.), 31:36 — 0:3. Хартикайнен — 1 (бол., Маннинен, Ватанен), 45:34 — 1:3. Пакаринен — 1 (бол., Хартикайнен, Маннинен), 55:30 — 2:3. Пакаринен — 2 (Лехтонен, Хартикайнен), 57:11 — 3:3. Песонен — 2 (Няттинен, Хиетанен), 62:01 — 4:3.
Вратари: Олкинуора — Хелльберг.
Штраф: 37 — 8.
Броски: 27 (8+3+14+2) — 30 (10+17+3+0).
Судьи: Гофман, Кэмпбелл.
13 февраля. Пекин. Национальный.