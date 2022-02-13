Финляндия обыграла Швецию и заняла первое место в группе C на Олимпиаде в Пекине

Финляндия обыграла Швецию, отыгравшись с 0:3 на Олимпиаде в Пекине

Сборная Финляндии обыграла Швецию в заключительном матче группы С. Финны одержали победу в овертайме со счетом 4:3 (0:0, 0:3, 3:0, 1:0).

Перед этим матчем у обеих команд было по 6 очков.

Хоккей

Олимпийские игры-2022

Группа C

Финляндия — Швеция — 4:3 ОТ (0:0, 0:3, 3:0, 1:0)

Голы: Валльмарк — 4 (бол., Теммернес, Пудас), 24:24 — 0:1. Бенгтссон — 1 (бол., Теммернес, Броме), 28:39 — 0:2. Ландер — 2 (бол.), 31:36 — 0:3. Хартикайнен — 1 (бол., Маннинен, Ватанен), 45:34 — 1:3. Пакаринен — 1 (бол., Хартикайнен, Маннинен), 55:30 — 2:3. Пакаринен — 2 (Лехтонен, Хартикайнен), 57:11 — 3:3. Песонен — 2 (Няттинен, Хиетанен), 62:01 — 4:3.

Вратари: Олкинуора — Хелльберг.

Штраф: 37 — 8.

Броски: 27 (8+3+14+2) — 30 (10+17+3+0).

Судьи: Гофман, Кэмпбелл.

13 февраля. Пекин. Национальный.