Стали известны хоккеисты, которые должны сыграть за сборную США на Олимпиаде

Инсайдер Фрэнк Серавалли опубликовал список хоккеистов, которые должны сыграть за сборную США на Олимпиаде в Пекине.

В список вошли вратарь Штраус Манн, защитники Брок Фэйбер, Дрю Хеллесон, Стивен Кэмпфер, Аарон Несс, Джейк Сандерсон, Дэвид Варсофски, нападающие Кен Агостино, Энди Мили, Мэтти Бенирс, Ноа Кэйтс, Мэттью Кнайс, Бен Мейерс, Брайан О'Нилл, Натан Смит.

NEWS: Reporting with @chrismpeters, team and league sources tell @DailyFaceoff these 15 players have been invited to play for Team USA ?? at #Beijing2022 Olympics.



List is still fluid, not all have confirmed participation, and @USAHockey is actively adding others. ?? pic.twitter.com/jAdBFDawZO — Frank Seravalli (@frank_seravalli) January 6, 2022

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир состоится с 9 по 20 февраля.