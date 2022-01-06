Стали известны хоккеисты, которые должны сыграть за сборную США на Олимпиаде
22:44
Инсайдер Фрэнк Серавалли опубликовал список хоккеистов, которые должны сыграть за сборную США на Олимпиаде в Пекине.
В список вошли вратарь Штраус Манн, защитники Брок Фэйбер, Дрю Хеллесон, Стивен Кэмпфер, Аарон Несс, Джейк Сандерсон, Дэвид Варсофски, нападающие Кен Агостино, Энди Мили, Мэтти Бенирс, Ноа Кэйтс, Мэттью Кнайс, Бен Мейерс, Брайан О'Нилл, Натан Смит.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир состоится с 9 по 20 февраля.
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