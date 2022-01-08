Семь российских арбитров примут участие в Олимпиаде-2022

ИИХФ опубликовал список судей, которые будут работать на хоккейном турнире Олимпийских игр-2022 в Пекине.

На мужском турнире будут работать Роман Гофман, Евгений Ромасько, Глеб Лазарев, Никита Шалагин и Дмитрий Шишло. На женском турнире — Дарья Абросимова и Дарья Ермак.

Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля. Сборная России в группе B встретится с Чехией, Швейцарией и Данией.