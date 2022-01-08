Семь российских арбитров примут участие в Олимпиаде-2022
02:55
ИИХФ опубликовал список судей, которые будут работать на хоккейном турнире Олимпийских игр-2022 в Пекине.
На мужском турнире будут работать Роман Гофман, Евгений Ромасько, Глеб Лазарев, Никита Шалагин и Дмитрий Шишло. На женском турнире — Дарья Абросимова и Дарья Ермак.
Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля. Сборная России в группе B встретится с Чехией, Швейцарией и Данией.
1??2?? Countries— IIHF (@IIHFHockey) January 7, 2022
9? #Olympic Returnees
Check out the rosters for the Game Officials for Men's and Women's Ice Hockey ? https://t.co/NpgP1b644P#Beijing2022 pic.twitter.com/SH0vkKTqYt
Читайте также
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю