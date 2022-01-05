Стали известны хоккеисты, которые могут сыграть за Канаду на Олимпиаде в Пекине

Стал известен вероятный состав сборной Канады для участия в Олимпийских играх 2022 года. Об этом сообщил журналист The Athletic Скотт Уилер.

Состав будет составлен из хоккеистов, выступающих в Европе, а также низших лигах Северной Америки.

Вратари: Эдди Паскуале («Локомотив»), Деван Дабник (без клуба), Девон Леви (Северо-восточный университет, NCAA), Мэтт Томкинс («Фрелунда», SHL), Филипп Дерозье («Манитоба», АХЛ)

Защитники: Тайлер Уозерспун («Ютика», АХЛ), Майкл Дел Зотто («Оттава»), Крис Биграс («Уилкс-Барре», АХЛ), Джимми Олиньи («Манитоба», АХЛ), Коди Франсон («Херши», АХЛ), Оуэн Пауэр (Университет Мичигана, NCAA), Кайден Гюле («Эдмонтон Ойл Кингз», WHL)

Нападающие: Джек Макбейн (Бостонский колледж, NCAA), Пейтон Кребс, Джэк Куинн (оба — «Рочестер», АХЛ), Джейк Виртанен («Спартак»), Брендан Лайпсик («Металлург»), Брэд Мэлоун, Адам Крэкнелл (оба — «Бейкерсфилд», АХЛ), Крис Терри («Бриджпорт», АХЛ), Джош Хо-Сэнг («Торонто Марлиз», АХЛ), Кэл О'Райлли («Лихай Вэлли», АХЛ), Скотт Уилсон («Шарлотт», АХЛ), Эрик Стаал (без клуба), Коул Перфетти («Манитоба», АХЛ), Кент Джонсон (Университет Мичигана, NCAA), Мэйсон Мактавиш («Питерборо», OHL)

Турнир по хоккею на Олимпийских играх 2022 года в Пекине пройдет с 3 по 20 февраля. Канадцы сыграют в группе с США, Германией и Китаем.