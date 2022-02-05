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Сегодня, 18:28

Женская сборная США разгромила Россию в матче олимпийского турнира по хоккею

Евгений Петров
Корреспондент
США — Россия — 5:0.
Фото Getty Images

В матче группового этапа женского хоккейного турнира Олимпиады в Пекине сборная США победила команду России (5:0).

Шайбы забрасывали Саванна Хэрмон, Хиллари Найт, Грэйс Замвинкль, Джесси Комфер и Алекс Карпентер.

Сборная США набрала шесть очков и занимает второе место в группе А. У России три очка и третья позиция.

Зимняя Олимпиада-2022 проходит в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.

Олимпийские игры-2022. Женщины

Группа A

США — Россия — 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

Голы: Хэрмон — 1 (бол., Найт, Брандт), 12:29 — 1:0. Найт — 1 (Хэрмон, Койн), 28:51 — 2:0. Замвинкль — 1, 43:57 — 3:0. Комфер — 1, 46:15 — 4:0. Карпентер — 3 (Кессел, Хэрмон), 48:44 — 5:0.

Вратари: Хэнсли — Сорокина (Грезден, 48:44).

Штраф: 6 — 14.

Броски: 62 (19+17+26) — 12 (2+4+6).

Судьи: Нурми, Хак.

5 февраля. Пекин. Укэсун Спортс Центр.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная США по хоккею
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