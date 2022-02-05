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Сегодня, 18:20

Мужская сборная России по хоккею отменила тренировку на льду 6 февраля в Пекине

Иван Шитик
Корреспондент

Мужская сборная России по хоккею приняла решение отменить тренировку, которая была назначена в Пекине на 6 февраля. Занятия на льду должны были пройти на арене Indoor National Stadium.

Как сообщает пресс-служба ФХР, причина такого решения — напряженный график занятий, которые прошли 5 февраля.

Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

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Олимпиада
Сборная России по хоккею
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