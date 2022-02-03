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Сегодня, 04:32

Сборная России по хоккею отдельным рейсом прилетела в Пекин

Сергей Разин
корреспондент

Мужская сборная России по хоккею прилетела в Пекин для участия в Олимпиаде-2022. Самолет приземлился в аэропорту Шоуду в 4:12 по московскому времени.

После сдачи тестов на коронавирус отправится из аэропорта в гостиницу на карантин. При этом хоккейная сборная прилетела в Пекин на отдельном рейсе: изначально хоккеисты должны были лететь одним рейсом со сборными по сноуборду в параллельных дисциплинах, лыжному двоеборью, горным лыжам и отдельными спортсменами из команд по конькобежному спорту.

Накануне вылета в составе сборной произошло изменение: защитник Семен Чистяков покинул расположение команды, а его место в резерве занял Шакир Мухамадуллин. Кроме того, нападающий Станислав Галиев переведен в основной состав, а Кирилл Марченко — в резерв.

Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля. Российская сборная на групповом этапе сыграет со Швейцарией (9 февраля), Данией (11 февраля) и Чехией (12 февраля).

Олимпиада
Сборная России по хоккею
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Сборная России по хоккею отдельным рейсом вылетела в Пекин
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Сборная России по хоккею отдельным рейсом вылетела в Пекин
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