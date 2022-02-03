Женская сборная Японии по хоккею победила Швецию на Олимпиаде

Женская сборная Японии по хоккею в матче группового турнира Олимпиады в Пекине победила команду Швеции со счетом 3:1.

Сборные Японии и Чехии после первого матча лидируют в турнирной таблице группы B, имея одинаковые показатели.

Швеция занимает последнее пятое место. В плей-офф выйдут первые три команды.

Олимпийский турнир

Женщины

Группа B

Швеция — Япония — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Голы: Коикэ — 1 (Така, Осава), 19:13 — 0:1. Нилен-Перссон — 1 (Викнер-Зинкевич), 20:30 — 1:1. Укита — 1 (А. Шига, А. Шига), 44:03 — 1:2. Йонэяма — 1 (п.в., Кояма, Хосоямада), 58:59 — 1:3.

Вратари: Содерберг (57:40 — 58:59) — Н. Фудзимото.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 27 (8+7+12) — 40 (15+15+10).

Судьи: Лифферс, Манта.

3 февраля. Пекин. Укэсун Спортс Центр.