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Сегодня, 07:06

Тренировку сборной России отменили

Евгений Козинов
Корреспондент

Тренировка мужской олимпийской сборной России, запланированная на сегодня, отменена, сообщает Олимпийская служба новостей. Российские хоккеисты сегодня прилетели в Пекин.

В Китай прибыл состав из 25 основных игроков и 6 запасных.

Тренировка была запланирована на 16.00 по местному времени (11.00 по московскому времени).

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Сборная России прилетела в Пекин 3 февраля в 9.12 по местному времени (4.12 по московскому времени).

Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля. Российская сборная на групповом этапе сыграет со Швейцарией (9 февраля), с Данией (11 февраля) и Чехией (12 февраля).

Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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