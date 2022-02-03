Тренировку сборной России отменили

Тренировка мужской олимпийской сборной России, запланированная на сегодня, отменена, сообщает Олимпийская служба новостей. Российские хоккеисты сегодня прилетели в Пекин.

В Китай прибыл состав из 25 основных игроков и 6 запасных.

Тренировка была запланирована на 16.00 по местному времени (11.00 по московскому времени).

Сборная России прилетела в Пекин 3 февраля в 9.12 по местному времени (4.12 по московскому времени).

Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля. Российская сборная на групповом этапе сыграет со Швейцарией (9 февраля), с Данией (11 февраля) и Чехией (12 февраля).