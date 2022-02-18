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Сегодня, 23:25

Россия — Швеция: лучшие моменты полуфинала Олимпиады-2022. Видео

Появилось видео лучших моментов полуфинала Олимпиады-2022 Россия — Швеция
Сборная России победила Швецию.
Фото Reuters

Официальный Youtube-канала Олимпийских игр опубликовал видео лучших моментов полуфинала Россия — Швеция (2:1 Б). Сборная России победила по буллитам и вышла в финал, в котором сыграет против Финляндии (20 февраля, 07:10 мск).

Счет в самом начале второго периода матча 1/2 финала открыл форвард Антон Слепышев. В третьем периоде шведы отыгрались.

Сборные не смогли выявить победителя в овертайме, а в серии буллитов победу России принес 20-летний нападающий Арсений Грицюк.

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