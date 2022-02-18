Роман Ротенберг поздравил сборную России с выходом в финал Олимпиады-2022

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил сборную России с выходом в финал Олимпиады-2022.

«Друзья, коллеги, ребята! Поздравляю с выходом в финал! Снова верю в успех и снова желаю удачи! Между 2018 и 2022 годами ФХР в сборной было проделано много работы. Вы молодцы», — написал Ротенберг в сторис Instagram.

Сторис Романа Ротенберга. Фото Instagram

В полуфинале сборная России по буллитам обыграла Швецию (2:1Б). Победный бросок — на счету Арсения Грицюка.

В финале, 20 февраля, россияни встретятся с Финляндией. Начало в 7.10 по московскому времени.