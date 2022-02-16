Олимпиада-2022, Россия — Дания: смотреть прямую трансляцию четвертьфинала
Прямая трансляция матча Россия — Дания на Олимпиаде в Пекине
В среду, 16 февраля, сборная России по хоккею проведет матч 1/4 финала Олимпийских игр-2022 в Пекине. Соперник — команда Дании. Начало встречи — в 09.00 по московскому времени.
11 февраля команды встречались на групповом этапе — россияне одержали победу со счетом 2:0.
16.02.2022 | Россия — Дания
Состав сборной России на турнир в Пекине можно посмотреть здесь, календарь матчей — здесь.
Следить за матчем Россия — Дания можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире Первого канала и на сайте 1tv.ru. Начало эфира — в 08.45 мск.
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