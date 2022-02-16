В среду, 16 февраля, сборная России по хоккею проведет матч 1/4 финала Олимпийских игр-2022 в Пекине. Соперник — команда Дании. Начало встречи — в 09.00 по московскому времени.

11 февраля команды встречались на групповом этапе — россияне одержали победу со счетом 2:0.

16.02.2022 | Россия — Дания

Состав сборной России на турнир в Пекине можно посмотреть здесь , календарь матчей — здесь.

Следить за матчем Россия — Дания можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире Первого канала и на сайте 1tv.ru. Начало эфира — в 08.45 мск.