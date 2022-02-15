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Сегодня, 23:41

Пешан может покинуть пост главного тренера сборной Чехии после неудачного выступления на Олимпиаде-2022

Анна Горшкова
Корреспондент

Президент Федерации чешского хоккея Томаш Крал рассказал о возможной отставке главного тренера сборной Филипа Пешана.

«Будущее Пешана во главе сборной будет решаться в исполкоме. Все не так просто. Есть несколько имен. Думаю, пришло время заглянуть за границу. Совершенно очевидно, что эту проблему необходимо решать.

Тренер хоккеистов «Тринеца» Вацлав Варади или глава клуба «Брно» Либор Забранский также могут быть рассмотрены. Это, безусловно, имена, которые должны быть в шорт-листе. Мы будем сидеть над этим вопросом, и он обязательно будет обсуждаться", — приводит слова Крала iRozhlas.cz.

15 февраля чешская команда проиграла Швейцарии (2:4) в Пекине и впервые не попала в четвертьфинал олимпийского турнира.

Пешан стал главным тренером сборной Чехии в 2020 году. На ЧМ-2021 команда в четвертьфинале проиграла Финляндии (0:1).

Источник: https://www.irozhlas.cz/sport/hokej/filip-pesan-konec-v-reprezentaci-hokej-trener-narodni-tym_2202151300_vtk
Олимпиада
Сборная Чехии по хоккею
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