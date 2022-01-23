Сборная России по хоккею объявила окончательный состав на Олимпийские игры в Пекине

Сборная России по хоккею объявила окончательную заявку на Олимпийские игры в Пекине.

Вратари: Иван Федотов (ЦСКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Александр Самонов (СКА).

Защитники: Вячеслав Войнов («Динамо» М), Никита Нестеров (ЦСКА), Александр Елесин («Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург»), Дамир Шарипзянов («Авангард»), Александр Никишин («Спартак»), Сергей Телегин («Трактор»).

Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Никита Гусев, Кирилл Марченко (оба — СКА), Вадим Шипачев («Динамо» М), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Артем Анисимов, Артур Каюмов (оба — «Локомотив»), Андрей Чибисов («Металлург»), Арсений Грицюк, Крилл Семенов (оба — «Авангард»).

Запасные: вратарь Дмитрий Шугаев («Северсталь»), защитник Семен Чистяков («Авангард»), нападающие Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Андрей Кузьменко (СКА), Владимир Ткачев («Трактор») и Станислав Галиев («Динамо»).

Вне окончательного состава остались: вратарь Ярослав Аскаров (СКА) ; защитники Дмитрий Вишневский («Спартак»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Даниил Пыленков (СКА); нападающие Артем Галимов («Ак Барс) и Андрей Кузьменко (СКА). Они входили в расширенный состав национальной команды и прошли сбор в Новогорске.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная России по хоккею на групповом этапе сыграет со Швейцарией 9 февраля, с Данией 11 февраля и с Чехией 12 февраля.

Четыре года назад на турнире в Пхенчхане россияне завоевали золотые медали.