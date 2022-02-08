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Сегодня, 15:50

Нападающий женской сборной России по хоккею выписана из больницы после двух отрицательных ПЦР-тестов

Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий женской сборной России по хоккею Людмила Белякова выписана из больницы после двух отрицательных результатов ПЦР-теста. Она присоединилась к команде и выйдет на лед в матче против сборной Финляндии, сообщает пресс-служба ФХР.

Сборная России

Меркушева (Сорокина)

Гончаренко — Савонина, Братищева — Лучникова — Шохина

Шибанова — Печникова, Павлова — Коржакова — Добродеева

Смирнова — Проворова, Фаляхова — Вафина — Кадирова

Пирогова — Баталова, Белякова.

Марк Кондратюк. Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 8 февраля

Сборная России по хоккею
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