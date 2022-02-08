Илья Ковальчук: «Лучше выйти и играть, чем сидеть переживать на трибуне»
Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук ответил на вопросы журналистов за день до первого матча на Олимпиаде с командой Швейцарии.
— Расскажите о заявке?
— У нас 25 человек, всех сегодня увидели на льду. Плюс добавились Плотников и Билялов.
— Анисимов не готов физически?
— Почему? Он тренировался вчера и сегодня, все в порядке.
— Сегодня много тренировали неравные составы. Восемь бригад большинства, семь меньшинства. Еще окончательно не определились?
— Нет, мы определились. Просто есть разные обстоятельства, надо всем ребятам дать поиграть. Тренерский штаб проверял все сочетания.
— Разобрали швейцарцев?
— Да. Алексей Юрьевич [Жамнов] вам ответит этот вопрос.
— Волнение все больше к началу турнира?
— Да, уже хочется скорее начать. Сегодня была контрольная тренировка. Думаю, все в хорошем настроении, все заряжены.
— Вы волновались больше как игрок на прошлых Олимпиадах или сейчас как менеджер?
— Конечно, как менеджер. Лучше выйти и играть, чем сидеть переживать на трибуне.