Илья Ковальчук: «Лучше выйти и играть, чем сидеть переживать на трибуне»

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук ответил на вопросы журналистов за день до первого матча на Олимпиаде с командой Швейцарии.

09.02.2022 | Россия — Швейцария

— Расскажите о заявке?

— У нас 25 человек, всех сегодня увидели на льду. Плюс добавились Плотников и Билялов.

— Анисимов не готов физически?

— Почему? Он тренировался вчера и сегодня, все в порядке.

— Сегодня много тренировали неравные составы. Восемь бригад большинства, семь меньшинства. Еще окончательно не определились?

— Нет, мы определились. Просто есть разные обстоятельства, надо всем ребятам дать поиграть. Тренерский штаб проверял все сочетания.

— Разобрали швейцарцев?

— Да. Алексей Юрьевич [Жамнов] вам ответит этот вопрос.

— Волнение все больше к началу турнира?

— Да, уже хочется скорее начать. Сегодня была контрольная тренировка. Думаю, все в хорошем настроении, все заряжены.

— Вы волновались больше как игрок на прошлых Олимпиадах или сейчас как менеджер?

— Конечно, как менеджер. Лучше выйти и играть, чем сидеть переживать на трибуне.