Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 8 февраля
Представляем расписание всех соревнований, а также их трансляций на российском ТВ.
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций дня
8 февраля, вторник (время московское)
Фигурное катание
4.15 Мужчины. Короткая программа (Россия 1)
Наши: Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Андрей Мозалев.
Лыжи
11.00 Женщины. Спринт (с). Квалификация
Наши: Христина Мацокина, Наталья Непряева, Вероника Степанова, Юлия Ступак.
11.50 Мужчины. Спринт (с). Квалификация
Наши: Александр Большунов, Артем Мальцев, Александр Терентьев, Сергей Устюгов.
13.30 Женщины. Спринт (с). 1/4 финала (Первый)
13.55 Мужчины. Спринт (с). 1/4 финала (Первый)
14.25 Женщины. Спринт (с). 1/2 финала (Первый)
14.35 Мужчины. Спринт (с). 1/2 финала (Первый)
14.47 Женщины. Спринт (с). Финал (Первый)
15.00 Мужчины. Спринт (с). Финал (Первый)
Биатлон
11.30 Мужчины. Индивидуальная гонка (Россия 1)
Наши: Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили, Максим Цветков.
Горные лыжи
6.00 Мужчины. Супергигант (Матч Арена)
Двоеборье
10.30 Мужчины. Нормальный трамплин. Тренировочные прыжки
Наши: Вячеслав Барков, Артем Галунин, Самир Мастиев.
Керлинг
9.05 Микст. Матч за 3-е место (Матч Арена)
Швеция — Великобритания
15.05 Микст. Финал (Матч Игра)
Италия — Норвегия
Коньки
13.30 Мужчины. 1500 м (Matchtv.ru)
Наши: Даниил Алдошкин, Руслан Захаров, Сергей Трофимов.
Сани
4.30 Мужчины. Двойки. Тренировочные заезды
Наши: Андрей Богданов/Юрий Прохоров, Александр Денисьев/Владислав Антонов.
14.50 Женщины. Третья попытка (Matchtv.ru)
16.35 Женщины. Четвертая попытка (Matchtv.ru)
Наши: Виктория Демченко, Татьяна Иванова.
Скелетон
7.40 Женщины. Тренировочные заезды
Наши: Юлия Канакина, Елена Никитина, Алина Тарарыченкова.
10.20 Мужчины. Тренировочные заезды
Наши: Даниил Романов, Евгений Рукосуев, Александр Третьяков.
Сноуборд
5.40 Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация (Матч Страна)
Наши: Милена Быкова, София Надыршина, Полина Смоленцова, Наталия Соболева.
6.07 Мужчины. Параллельный гигантский слалом (Matchtv.ru)
Наши: Дмитрий Карлагачев, Дмитрий Логинов, Андрей Соболев, Вик Уайлд.
9.30 Женщины. Параллельный гигантский слалом. Финальная стадия (Matchtv.ru)
9.48 Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Финальная стадия (Matchtv.ru)
Фристайл
5.00 Женщины. Биг-эйр (Matchtv.ru)
Наши: Анастасия Таталина.
Хоккей
7.10 Женщины. Групповой турнир
США — Канада (Matchtv.ru)
11.40 Женщины. Групповой турнир
Япония — Чехия
16.10 Женщины. Групповой турнир
Швеция — Дания
Финляндия — РОССИЯ (Matchtv.ru)