Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 8 февраля

На Олимпиаде-2022 в Пекине 8 февраля будет разыграно десять комплектов медалей

На Олимпийских играх-2022 в Пекине во вторник, 8 февраля, разыгрывается десять комплектов медалей.

Представляем расписание всех соревнований, а также их трансляций на российском ТВ.

Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций дня

8 февраля, вторник (время московское)

Фигурное катание

4.15 Мужчины. Короткая программа (Россия 1)

Наши: Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Андрей Мозалев.

Лыжи

11.00 Женщины. Спринт (с). Квалификация

Наши: Христина Мацокина, Наталья Непряева, Вероника Степанова, Юлия Ступак.

11.50 Мужчины. Спринт (с). Квалификация

Наши: Александр Большунов, Артем Мальцев, Александр Терентьев, Сергей Устюгов.

13.30 Женщины. Спринт (с). 1/4 финала (Первый)

13.55 Мужчины. Спринт (с). 1/4 финала (Первый)

14.25 Женщины. Спринт (с). 1/2 финала (Первый)

14.35 Мужчины. Спринт (с). 1/2 финала (Первый)

14.47 Женщины. Спринт (с). Финал (Первый)

15.00 Мужчины. Спринт (с). Финал (Первый)

Биатлон

11.30 Мужчины. Индивидуальная гонка (Россия 1)

Наши: Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили, Максим Цветков.

Горные лыжи

6.00 Мужчины. Супергигант (Матч Арена)

Двоеборье

10.30 Мужчины. Нормальный трамплин. Тренировочные прыжки

Наши: Вячеслав Барков, Артем Галунин, Самир Мастиев.

Керлинг

9.05 Микст. Матч за 3-е место (Матч Арена)

Швеция — Великобритания

15.05 Микст. Финал (Матч Игра)

Италия — Норвегия

Коньки

13.30 Мужчины. 1500 м (Matchtv.ru)

Наши: Даниил Алдошкин, Руслан Захаров, Сергей Трофимов.

Сани

4.30 Мужчины. Двойки. Тренировочные заезды

Наши: Андрей Богданов/Юрий Прохоров, Александр Денисьев/Владислав Антонов.

14.50 Женщины. Третья попытка (Matchtv.ru)

16.35 Женщины. Четвертая попытка (Matchtv.ru)

Наши: Виктория Демченко, Татьяна Иванова.

Скелетон

7.40 Женщины. Тренировочные заезды

Наши: Юлия Канакина, Елена Никитина, Алина Тарарыченкова.

10.20 Мужчины. Тренировочные заезды

Наши: Даниил Романов, Евгений Рукосуев, Александр Третьяков.

Сноуборд

5.40 Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация (Матч Страна)

Наши: Милена Быкова, София Надыршина, Полина Смоленцова, Наталия Соболева.

6.07 Мужчины. Параллельный гигантский слалом (Matchtv.ru)

Наши: Дмитрий Карлагачев, Дмитрий Логинов, Андрей Соболев, Вик Уайлд.

9.30 Женщины. Параллельный гигантский слалом. Финальная стадия (Matchtv.ru)

9.48 Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Финальная стадия (Matchtv.ru)

Фристайл

5.00 Женщины. Биг-эйр (Matchtv.ru)

Наши: Анастасия Таталина.

Хоккей

7.10 Женщины. Групповой турнир

США — Канада (Matchtv.ru)

11.40 Женщины. Групповой турнир

Япония — Чехия

16.10 Женщины. Групповой турнир

Швеция — Дания

Финляндия — РОССИЯ (Matchtv.ru)