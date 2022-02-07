Женская сборная Канады по хоккею разгромила Россию в задержанном матче Олимпиады в Пекине

Женская сборная Канады по хоккею разгромила команду России в групповом турнире Олимпиады в Пекине со счетом 6:1.

За североамериканскую сборную голы забили Сара Нурс, Сара Филье, Джейми Ли Рэттрей, Эрин Амброуз, Брианна Дженнер и Мари-Филип Пулен.

В составе российской команд единственную шайбу забросила Анна Шохина.

Эта встреча была задержана на час, так как сборная Канада хотела дождаться результатов свежих тестов на коронавирус у соперниц. В итоге обе команды, по требованию Канады, вышли на лед в респираторных масках. В них они должны были играть, пока не будут готовы результаты тестов на коронавирус у российской команды. В третьем периоде россиянки вышли на лед уже без масок, как и судьи, хотя канадки продолжили играть в масках до конца встречи.

После этой игры Канада занимает первое место в группе A. Россия пока идет третьей и в следующем матче сыграет с Финляндией (8 февраля, начало — в 16.10 мск). В плей-офф выйдут первые три команды.

Хоккей

Олимпийские игры-2022

Женщины

Группа A

Россия — Канада — 1:6 (0:2, 1:2, 0:2)

Голы: Нерс — 4, 2:09 — 0:1. Филье — 5 (Фаст, Рэтрэй), 2:29 — 0:2. Рэтрэй — 2 (бол., Спунер, Нерс), 27:49 — 0:3. Эмброуз — 2 (Джонстон, Стэйси), 30:29 — 0:4. Шохина — 1 (Вафина), 37:21 — 1:4. Дженнер — 4 (бол., Филье, Пулен), 40:39 — 1:5. Пулен — 1 (Дженнер, Филье), 48:19 — 1:6.

Вратари: Грезден (Сорокина, 31:06) — Маршмейер.

Штраф: 14 — 8.

Броски: 12 (7+3+2) — 49 (13+23+13).

Судьи: Ермак, Рэпин.

7 февраля. Пекин. Укэсун Спортс Центр.