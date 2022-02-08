Малахов рассказал о работе Ковальчука и скандале с отдельным самолетом для хоккеистов

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, а ныне скаут олимпийской сборной России Владимир Малахов в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру рассказал о работе генерального менеджера национальной команды Ильи Ковальчука и скандале с отдельным самолетом для хоккеистов.

— Интересно, как теперь все сработает — большей частью энхаэловский штаб и кахаэловская команда. И Ковальчук — молодой генеральный менеджер энхаэловского образца.

— Штаб — он штаб и есть. Он относится не к той или иной лиге, а к хоккею и его требованиям. Что же касается Ильи, то он очень досконально подходит ко всем вопросам. Для него это новая стезя, но Ковальчук справляется. Не знаю, как он все успевает. Наверное, потому что молодой, энергии хватает. Еще уверенно ведет себя с прессой, которая постоянно обостряет ситуацию. Не стесняется каждый день выходить к журналистам и подробно объяснять, что происходит. Хотя другие на его месте могли бы и обидеться.

— «Первым делом, первым делом самолеты...»

— Вот-вот. Я немножко в курсе, как там все происходило. Не могу рассказывать всего, но это история, высосанная из пальца, выдуманная на ровном месте. Некоторым журналистам это надо, люди живут на хайпе, ищут сенсацию. Сборная все время летала своим самолетом! И вдруг теперь из этого было раздуто невесть что.