Олимпийский чемпион Малахов рассказал о знакомстве с астрологом, которому приписывают связь со сборной России

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, а ныне скаут олимпийской сборной России Владимир Малахов в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру рассказал о знакомстве с астрологом Шером Исмаиловым, которому приписывают связь с нынешней национальной командой.

— Еще одна широко обсуждаемая в последние дни с подачи «Комсомольской правды» тема — астролог Шер Исмаилов, который якобы стал советником сборной.

— (Смеется.) Я даже с ним знаком. Он пытался найти работу в НХЛ.

— Где?!

— В НХЛ. Лет пять назад меня с ним в Москве кто-то — уже не помню кто — познакомил, подвел к нему. Мне просто было интересно. Астролог рассказал свою теорию подбора звеньев по гороскопу. Но я реалист и никогда в подобные вещи не верил. Человек должен выходить и играть — а к тому, что для этого должны сойтись какие-то звезды, всегда относился с иронией. Если кто-то в это верит — ради бога!

— А кто-то верит?

— Он начал мне говорить, что когда-то работал со Знарком. Но я при этом не присутствовал и не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Сказать можно что угодно — и ведь кто-то поверит. Как поверили в то, что этот астролог к нам сейчас приехал. Ему сейчас такую рекламу создали... Если такое происходит — значит, кому-то надо. Но точно не нам. Мы уже за самолет получили — а тут еще астролог.

— Исмаилов точно не имеет никакого отношения к этой олимпийской сборной?

— Ну, тебе самому это не смешно? Ты же давно знаешь людей, которые в ней работают. Кому и чем тут он может помочь?

— Так что же с просьбой Исмаилова найти ему работу в НХЛ?

— Он меня тогда спросил: «А что, если в НХЛ попробовать?» Мне неудобно было сказать ему жесткое «нет» — сказал, что поспрашиваю. Но, конечно, такое и в голову не приходило. Уверен: если бы я пришел в какой-то клуб НХЛ с таким вопросом, там больше никогда не стали бы со мной общаться. А заодно передали бы во все остальные клубы, чтобы держались от меня подальше. Хотя, может, кто-то и там верит в это. Теоретически можно допустить что угодно. Но на своем опыте предпочел это не проверять.