«Астролог, о котором все говорят, когда-то попросил меня устроить его в НХЛ». Интервью скаута сборной России Владимира Малахова

Член Тройного золотого клуба — о работе штаба сборной, ее стиле хоккея в Пекине, золоте Альбервиля-1992, воровстве ФХР в 1990-е, скандалах с самолетом и астрологом, «пузыре» в Новогорске и Китае.

В Тройном золотом клубе, который создан для хоккеистов, выигрывавших Олимпиаду, Кубок Стэнли и чемпионат мира, всего 29 человек. Семеро — наши. Бывший защитник «Спартака», ЦСКА, всех трех команд из Нью-Йорка/Нью-Джерси, а также «Монреаля» и «Филадельфии» — один из них. Победитель ЧМ-1990 в Швейцарии, Олимпиады-1992 во французском Альбервиле, Кубка Стэнли-2000 с «Дэвилз». А в последние три года — скаут сборной России.

С Малаховым, прямым и честным собеседником, мы знакомы уже четверть века и с тех пор на «ты». В пекинском Ледовом дворце, где вот-вот начнется мужской хоккейный турнир Олимпиады-2022, нам удалось час поговорить на миллион интереснейших хоккейных тем. В очередной раз насладился общением с человеком, из которого слова для прессы не нужно вытаскивать клещами, и он говорит то, что думает. Таких очень немного.

Гончар нарисовал мне, в какой хоккей будем играть. По этому принципу и подбирали игроков, обсуждали каждую деталь

— Расскажи о своих функциях и полномочиях в штабе сборной. В том числе о переменах, случившихся после отказа НХЛ ехать в Пекин.

— Три года назад меня пригласили в ФХР в качестве скаута сборной России по Северной Америке. Еще когда работал там, начал также больше смотреть и КХЛ, поскольку для себя нужно было сравнивать игроков, выступающих в двух лигах. Так что знал уже многое, и отказ НХЛ не поставил меня в тупик, как и весь штаб.

Потом готовились к декабрьскому Кубку Первого канала. Для Сергея Гончара, еще недавно работавшего в «Питтсбурге», работа с игроками КХЛ была в новинку. Мы с ним сели, и он по итогам общения с Алексеем Жамновым и консенсуса, к которому они пришли, нарисовал мне, в какой хоккей мы будем играть. В соответствии с этим я накидал ему примерный список защитников из КХЛ, которые смогут такой игровой идее соответствовать.

— Что это за хоккей, и насколько сложно его постичь кахээловцам?

— Игра в двух лигах очень сильно различается — и по скоростям, и по тактике. Модель, в которую мы планируем играть, достаточно скоростная, у нас в стране защитники такой объем работы обычно не выполняют — в России хоккей более оборонительный. Слава богу, есть компьютерная программа, которая позволяет просматривать не всю игру, а специфические нарезки. Мы вдвоем с Гончаром просмотрели очень много игроков и выбрали тех, которые подходят под такой стиль игры. На Кубке Первого канала этот подход себя оправдал. Мы даже не ожидали, что игроки выступят там так хорошо и быстро поймут, что от них требуется. Боялись, что кто-то провалится, потому что для многих это вообще новая система. Посмотрим, что будет сейчас.

Убежден: на этапе подготовки мы дали команде всё, что надо для того, чтобы выиграть. И перед Кубком Первого канала, и на сборе в Новогорске, и здесь. Дальше со штаба — настрой, тактика и оперативные решения, но очень многое будет зависеть от желания ребят выиграть.

— В Сочи-2014 ты сетовал, что многие наши хоккеисты играли в «прокат», в соперников не втыкались. Это в том числе и имеешь в виду, говоря о желании?

— Конечно. Есть неписаные законы энхаэловского хоккея. Там у любого хоккеиста, играющего в «прокат», нет шанса остаться в команде. Любое единоборство заканчивается столкновением. К этому надо привыкать и быть готовым. У нас же в России хоккей неконтактный, разница очевидна. И пусть НХЛ в Пекин не приехала, поляна здесь — канадского размера. В том числе и поэтому стиль игры, на который ставят Жамнов с Гончаром и другими тренерами из штаба, будет здесь актуален.

Сергей Гончар. Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В НХЛ сейчас и все креативщики бегают и толкаются

— Гончар совсем недавно еще работал тренером в НХЛ, причем в хорошей команде и далеко не на последних ролях. Наверняка это здорово помогает штабу с точки зрения современных тенденций.

— Конечно, помогает. Хоккей меняется. Хоть Серега и не стоял постоянно на лавке, но постоянно был в команде, задействовался в рабочем процессе — и это опыт, который никуда не пропадет.

Помню первый день сбора перед Кубком Первого канала. Гончар нарезал видео и показывал, как всё должно работать. Это был самый долгий день в моей жизни. Мы сели в восемь утра. В районе полудня у нас был перерыв на обед на полчаса. Следующий — на ужин около шести. Разошлись мы в десять вечера. 14 часов с двумя получасовыми перерывами сидели, рисовали и обсуждали!

Было очень интересно. Узнал для себя много нового о тренерской работе, поскольку с этими нюансами никогда не сталкивался. И потом было много обсуждений по каждому защитнику — что может, что не может. Сейчас в Новогорске происходило то же самое. Точно могу сказать, что по всем обсуждалась любая мельчайшая деталь. Вроде сидели на карантине, взаперти, а день пролетал мигом: утренняя тренировка, обед, час отдыха — и обратно. Тренировались-то группами. Хоть и две недели просидели, но время пролетело быстро.

— Что касается скоростной игровой модели — исходя из состава, многие сочли, в частности, подбор форвардов излишне оборонительным. Ряд журналистов напирает на то, что не взяли многих креативных краев.

— Это был выбор тренеров, в котором я тоже участвовал. Понятно: каким бы ни был этот выбор, всегда будут недовольные. Так бывает всегда. Главное, чтобы у штаба был четкий план действий и понимание, почему они выбрали именно этих людей. Тут я эту логику вижу и знаю. Тренеры взяли тех, о ком знают, что они будут выполнять игровое задание. Сейчас хоккей такой — надо бегать и толкаться. Без этого ты не выживешь. В той же НХЛ и все креативщики сейчас бегают и толкаются. На чистых шайбах больше не играет никто.

— Кузьменко, о котором в последние недели столько разговоров, задание выполнять не будет?

— О персоналиях говорить не готов. Скажу о другом. Тесно общаюсь с людьми из НХЛ, хорошо знаю, по каким принципам там работают клубы, и с каждым годом открываю для себя что-то новое. Я раньше тоже смотрел хоккей таким взглядом — сколько человек забил и отдал. С поправкой в сравнении с журналистами на то, что сам кое-где поиграл.

— Ха. «Кое-где» — это говорит член Тройного золотого клуба.

— Речь сейчас не обо мне. В НХЛ хоккеисты отбираются по четырем-пяти критерям. И игра с шайбой — это только один из них. А есть и игра без шайбы, и борьба за нее, и поведение в команде, и многое другое. И о целом ряде этих факторов пресса не может судить снаружи, они видны только изнутри. И из всех этих мелочей в итоге складывается игра и атмосфера в команде.

Владимир Малахов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Истории с самолетом и астрологом высосаны из пальца. Люди живут на хайпе

— Если сравнить наши шансы на олимпийское золото с энхаэловцами и без них — теперь они существенно выше?

— Шансы есть всегда. В каком-то смысле с энхаэловцами было бы сложнее. Например, в том, что почти все они играют в своих клубах в топ-звеньях. А турниры выигрывают не первые звенья, а третьи-четвертые.

— Ну да, так бывает часто, поскольку первые два «съедают» друг друга.

— А побеждают третьи-четвертые по принципу — кто кого переработает. У нас же, получается, все приходят из первых двух звеньев, — и кто будет работать? Заставить себя из смены в смену пахать, когда ты привык, что за тебя это делают другие, тяжело. Надо на себя наступить. Я играл и в неэнхаэловской, и энхаэловской сборной на Олимпиаде — и знаю, о чем говорю. Да, у нас звездная команда из энхаэловцев. Но смогли бы ребята перестроиться и закусить свои «я» ради команды — сказать сложно.

— К тому же она звездная по вратарям и крайним форвардам. В защите и центральной линии все совсем не так радужно.

— Понятно, что без Кузнецова в центре были бы проблемы. Но, помимо Малкина, был бы Барбашев. У него очень хороший сезон, и мы с ним встречались, когда приезжали в Сент-Луис. Он всё понимал. Сейчас он играет на краю, но в прошлом году действовал в центре — и довольно неплохо. Он не слишком заметен, но очень продуктивен.

— А была идея использовать сент-луисское звено целой тройкой — как они нередко выходят в нынешнем сезоне за «Блюз»?

— Если бы все трое попали в сборную — может, и поставили бы. Сейчас они играют неплохо. И Бучневич в порядке, и Тарасенко. Когда мы с ними встречались после игры в Сент-Луисе, у ребят глаза горели. Как и у парней, с которыми встречались в Нью-Йорке. Настрой вообще у всех был боевой и позитивный, и это очень понравилось.

Тренерский состав опять же объяснил им, в какой хоккей будем играть, чего ожидаем. Позже должны были прислать видеонарезки, подготовленные Гончаром. Для энхаэловцев они были бы особенно понятны, поскольку многие команды там играют в эту систему. Но сложилось иначе.

— Интересно, как теперь всё сработает — большей частью энхаэловский штаб и кахаэловская команда. И Ковальчук — молодой генеральный менеджер энхаэловского образца.

— Штаб — он штаб и есть. Он относится не к той или иной лиге, а к хоккею и его требованиям. Что же касается Ильи, то он очень досконально подходит ко всем вопросам. Для него это новая стезя, но Ковальчук справляется. Не знаю, как он всё успевает. Наверное, потому что молодой, энергии хватает. Еще уверенно ведет себя с прессой, которая постоянно обостряет ситуацию. Не стесняется каждый день выходить к журналистам и подробно объяснять, что происходит. Хотя другие на его месте могли бы и обидеться.

— «Первым делом, первым делом самолеты...»

— Вот-вот. Я немножко в курсе, как там всё происходило. Не могу рассказывать всего, но это история, высосанная из пальца, выдуманная на ровном месте. Некоторым журналистам это надо, люди живут на хайпе, ищут сенсации. Сборная всё время летала своим самолетом! И вдруг теперь из этого было раздуто невесть что.

— Еще одна широко обсуждаемая в последние дни с подачи «Комсомольской правды» тема — астролог Шер Исмаилов, который якобы стал советником сборной.

(Смеется.) — Я даже с ним знаком. Он пытался найти работу в НХЛ.

— Где?!

— В НХЛ. Лет пять назад меня с ним в Москве кто-то — уже не помню кто — познакомил, подвел к нему. Мне просто было интересно. Астролог рассказал свою теорию подбора звеньев по гороскопу. Но я реалист и никогда в подобные вещи не верил. Человек должен выходить и играть — а к тому, что для этого должны сойтись какие-то звезды, всегда относился с иронией. Если кто-то в это верит — ради бога!

— А кто-то верит?

— Он начал мне говорить, что когда-то работал со Знарком. Но я при этом не присутствовал и не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Сказать можно что угодно — и ведь кто-то поверит. Как поверили в то, что этот астролог к нам сейчас приехал. Ему сейчас такую рекламу создали... Если такое происходит — значит, кому-то надо. Но точно не нам. Мы уже за самолет получили — а тут еще астролог.

— Исмаилов точно не имеет никакого отношения к этой олимпийской сборной?

— Ну, тебе самому это не смешно? Ты же давно знаешь людей, которые в ней работают. Кому и чем тут он может помочь?

— Так что же с просьбой Исмаилова найти ему работу в НХЛ?

— Он меня тогда спросил: «А что, если в НХЛ попробовать?» Мне неудобно было сказать ему жесткое «нет» — сказал, что поспрашиваю. Но, конечно, такое и в голову не приходило. Уверен: если бы я пришел в какой-то клуб НХЛ с таким вопросом, там больше никогда не стали бы со мной общаться. А заодно передали бы во все остальные клубы, чтобы держались от меня подальше. Хотя, может, кто-то и там верит в это. Теоретически можно допустить что угодно. Но на своем опыте предпочел это не проверять.

Владимир Малахов. Александр Вильф, Фото —

Как в 1996-м разворовали деньги НХЛ на перелет сборной России бизнес-классом

— Помню времена совсем других самолетов сборной — когда на Кубок мира-1996 вы полетели через океан обычным рейсовым бортом, причем экономклассом. И выразили по этому поводу публичное недоумение.

— Да, я эту историю тогда озвучил, за что ФХР потом меня сделала крайним. Назначила главным за то, что мы всё проиграли («всё проиграли» — это заняли третье место. — Прим. И.Р.). Притом что я не возмущался, а просто констатировал факт. У нас был разговор с президентом Ассоциации игроков НХЛ Бобом Гуденау. Он спросил, почему я такой недовольный. Говорю: «Почему мы по Европе на выставочные матчи по часу-два летали бизнес-классом, а через океан полетели экономом?»

— Реакция?

— «Как?! Мы же перевели деньги в вашу федерацию хоккея, чтобы вы летели бизнесом!» Их там и освоили. Началось с того, что один человек, которого уже нет в живых (поэтому имя называть не буду), мне позвонил, рассказал, что к Кубку мира будем готовиться в Москве. Не вопрос. Но дальше добавил, что покупает авиабилет KLM с двухчасовой пересадкой в Амстердаме.

«Зачем мне лететь через Голландию, если из Нью-Йорка есть прямой самолет?» Он заволновался: «Нет, ну ты понимаешь, командный билет!» — «Нет, я как раз все прекрасно понимаю. И через Амстердам не полечу». Я-то жил за рубежом и знал, как должно происходить. Это ребятам, которые никогда не выезжали за границу, можно лапшу на уши вешать. А потом была эта история, когда мы через океан летели экономклассом. Я вскипел, рассказал Гуденау и услышал то, что вы уже знаете. Кто-то заработал на этом денег.

Потому я и не играл после этого за сборную несколько лет. Приехал только, когда Слава Фетисов в 2002-м попросил сыграть в Солт-Лейк-Сити, где мы взяли бронзу. Из-за отношения к нему и согласился. И из четкого понимания, что при нем ничего подобного не будет.

До того же сказал, что за федерацию хоккея играть не буду. Когда жулики и ворье там работает, а потом еще и хоккеистов выставляет виноватыми, делать это не было никакого желания. Да, у меня длинный язык, но сказал тогда всё по делу. И, в конце концов, немало отдал сборной, выиграл с ней и Олимпиаду, и чемпионат мира.

— А какие главные воспоминания о золотом Альбервиле-1992, когда особо никто не ждал от Объединенной команды золота?

— Тридцать лет уже прошло, елки-палки! У нас была молодая команда, и никто в нее не верил. Страна развалилась. «Красной машины» уже не было, лучшие уехали в НХЛ, международные матчи сборная начала проигрывать. Помню, перед Олимпиадой у нас были две выставочные игры со швейцарцами, у которых тогда не было вообще никакой репутации, и мы их завалили: одну сыграли вничью, другую вовсе проиграли (в архивах я нашел один матч, проигранный 0:3. — Прим. И.Р.). И с ними же начинали Альбервиль!

Ситуация нервная. Помню, проиграли этот контрольный матч, на автобусе должны были переезжать из Швейцарии во Францию — там недалеко было. Так Виктор Васильевич (Тихонов. — Прим. И.Р.) после проигрыша собрал команду и устроил собрание до двух часов ночи! (Смеется.) Всю игру с разбором ошибок просмотрели, от первой до последней минуты. Приезжаем на Олимпиаду — и громим тех же швейцарцев 8:1. Немножко поверили в себя. Правда, потом проиграли в группе чехам, но у нас это тогда «любимая» команда была.

— Как сейчас финны.

— Примерно. Но это были последние потерянные нами очки на той Олимпиаде. Очень сильно, конечно, помогли Славка с Андрюхой (Быков и Хомутов. — Прим. И.Р.). Приехали из Швейцарии два опытнейших игрока, которые все в этой жизни выигрывали, и окрылили нас. Вели за собой, и с ними остальным тоже было спокойнее. Здорово было!

— В нынешней сборной нет таких людей, как тогда Хомутов с Быковым или в Пхенчхане Дацюк с Ковальчуком. Или как сейчас у Канады твой коллега по Тройному золотому клубу Эрик Стаал.

— Опыт, конечно, нужен — сто процентов. Таких ребят с громадным опытом, к сожалению, действительно нет. Но их теперь и взять неоткуда. Зато есть семь ребят, которые выигрывали прошлую Олимпиаду и знают, как это делается. Надеюсь, они проявят себя с лучшей стороны.

А со Стаалом мы даже успели в лиге на пару сезонов пересечься. Я доигрывал сначала в «Рейнджерс» и чуть-чуть в «Филадельфии», а после локаута — в «Нью-Джерси», а Эрик в это время уже начал в «Каролине». Так что и мои соперники по площадке в Пекине еще есть!

— Насколько твое, новое поколение понимало в 1992-м Тихонова?

— Виктор Васильевич тогда начал немножко меняться. Я застал цээсковское время в 1988 году, когда мы месяцами сидели на сборах. А в 1992-м хоть домой отпускал после игр, не был уже таким деспотом. Наверное, понимал, что время меняется. Но там и другая история — на базе ЦСКА нечем было кормить.

— То есть как?

— В мой последний год в ЦСКА мы сами заезжали на рынок, покупали на свои деньги свежее мясо и просили, чтобы кухарки на базе нам его готовили. Потому что невозможно было есть котлеты на завтрак, обед и ужин. А больше тогда ничего не давали, и в магазинах ничего не было — только на рынках. На неделю ребрышек насчитаешь — и вперед.

— А игрокам было на что покупать? Зарплату платили?

— Не всегда. Но сбережения какие-то были, на них и покупали. А как было дальше, я уже не застал, потому что уехал в НХЛ. От голодной смерти. Конечно, утрирую, но ситуация была аховая.

Владимир Малахов. Фото Getty Images

25 тысяч долларов за увольнение из армии

— Многие задержались в России ради Олимпиады? В частности, ты?

— Нет. Тогда молодым нельзя уезжать было, правила были другие. Вскоре их отменили, но в тот момент еще нет. «Айлендерс» предлагал мне уехать сразу после Олимпиады, но тогда бы я сбежал, как Сашка с Серегой (Могильный с Федоровым. — Прим. И.Р.). А я был военнослужащий и под уголовное дело попадать не хотел. Решил доиграть сезон до конца и потом уже как-то решить вопрос.

— И как решил?

— Уволился из армии за деньги. По-другому никак нельзя было, никто бы меня не демобилизовал. Нашел коррупционеров за 25 тысяч долларов. По тем временам — сумасшедшие деньги.

— Хоть «Айлендерс» тебе их дали?

— Нет. Мой агент одолжил, потом я ему их вернул. С «Айлендерс» он разговаривал, но те не выразили особого желания. Им было лучше, чтобы я просто убежал. Но страшно было, не хотелось обрубать концы. Нас же как учили: Запад загнивает. Мы, конечно, в это не особо верили, но в каком-то уголке сознания это оставалось. А когда приехал, понял: главное — работай, и всё будет.

— Сейчас читаешь интервью игроков, у которых не получилось в НХЛ, и они через год, а то и раньше, вернулись, — так все как под копирку. Кто угодно в их глазах виноват, только не они сами.

— Оправдание можно найти всегда. Пытался сравнивать этих ребят с собой, с нашим поколением, — и не готов их осуждать. У нас не было дороги назад. Надо было выживать. Как угодно. А у нынешнего поколения в подсознании сидит, что если не получится, они могут вернуться в КХЛ. Может, и я бы сейчас так же поступил. Чужая страна, другой язык и нравы... Тяжело.

Говорил некоторым ребятам, которые недавно уезжали: если возможность возвращения будет сидеть у вас в голове, это всё равно вас сожрет. Ты перестанешь сопротивляться этому соблазну и уедешь при первой возможности. Так и произошло. И это нормально.

— Пробивается тот, кто твердо настроен на НХЛ. Тот же Панарин, который пошел на четырехкратное понижение зарплаты в «Чикаго» по сравнению со СКА.

— И прекрасно сейчас себя чувствует. По-английски по-прежнему ни бельмеса, но на льду — король. Это зависит от человека. Уж в Нью-Йорке-то сложно стать кумиром, сам там играл. Сложный город. Хотя Монреаль — сложнее всего. Пресса, особенно франкоязычная! Для нее остальные игроки, не франкофоны, под особым прицелом.

Эти журналисты, может, в хоккее и разбираются, но живут прошлым. Теми временами, когда «Монреаль» выигрывал все Кубки Стэнли. Но нельзя жить по принципу «а вот раньше...», надо двигаться вперед. Другое время, другой хоккей, другая НХЛ!

Смотрел как-то Суперсерию-1972 и думал — в какой смешной хоккей они играли! Щиточки маленькие, перчаточки, движения какие-то неуклюжие. Но как-то включил ESPN Classic — а там показывают 1992 год, когда я в «Айлендерс» пришел. Теперь уже на себя посмотрел: и я в этот хоккей играл?! Поймал себя на мысли, что смеюсь над собой так же, как и над кадрами из 1972-го. Все развивается, и нельзя жить одним прошлым.

Я тогда неправильно себя повел. Надо было дружить с франкоязычной прессой, а я такой приехал — олимпийский чемпион, чемпион мира. Молодой, самоуверенный. Начал с ними воевать, а этого делать было нельзя. Но... Хорошая мысля приходит опосля.

Матвей Мичков. Фото Global Look Press

Какой Мичков на Олимпиаде? Канадцы один раз ему навернут — и пацан, не дай бог, карьеру закончит

— Раз говоришь, что нельзя жить прошлым, — вернемся в сегодняшний день. Вот у финнов и чехов в олимпийских сборных совсем нет молодых, у них составы — явно под задачу. У нас есть 20-летние Арсений Грицюк и Александр Никишин. И лично меня это радует.

— Они показывают зрелый хоккей и заслужили место в сборной.

— Наблюдаю за тем, как смотрит тренировки и реагирует на них Игорь Ларионов, — и вижу, что ему нравится спартаковский защитник Никишин. Его на тренировках уже и в первое звено к Нестерову перевели. Хочется услышать оценку коллеги по амплуа.

— Сашка для своего возраста и при отсутствии международного опыта играет здорово. Первым международным турниром на взрослом уровне для него стал осенний Кубок Карьяла, затем — Кубок Первого канала. Это всего лишь третье соревнование. Никишин играет в современный хоккей и очень прибавил в этом сезоне. Сейчас главное — уверенность. Тут парням надо понимать — этот турнир по качеству команд не отличается от других, в которых они участвовали. Только названием и статусом.

— Ну да, по сути — китайский этап Евротура.

— Просто меняется название — и при слове «Олимпиада» люди начинают вести себя по-другому. Сам таким был. А игроки те же!

— Что скажешь вообще об уровне наших сегодняшних защитников? После Олимпиады в Сочи ты говорил: «Такое впечатление, что защитники в России переродились».

— Ребята очень порадовали на Кубке Первого канала. У нас есть молодежь, с которой просто надо работать. Идеальных защитников (как, впрочем, и нападающих) тут нет, все в той или иной степени ошибаются, и главный вопрос — как быстро способны меняться и расти.

— И, судя по НХЛ, ситуация с нашими защитниками по сравнению с 5-7-летней давностью начала выруливать. В первых-вторых парах своих клубов — Орлов, Проворов, Сергачев, Гавриков, Зуб... Двое последних за последний год поднялись в статусе.

— Ну и всё. Плюс надо помнить, что защитник — он прежде всего должен быть хорош в обороне. Никогда не мог понять, почему Эрику Карлссону дали «Норрис Трофи» за сезон, в котором у него за «Оттаву» было «минус 26». Как такое возможно?! В мое время приз лучшему защитнику брали Челиос, Лидстрем. Ник был в порядке в атаке, но и сзади его пройти было невозможно. Да, лига поменялась, в ней сдвинулись критерии в сторону атаки — это понятно. Но для меня защитник — от слова «защита».

— А форварду-вундеркинду Матвею Мичкову на олимпийский уровень совсем рано?

— Вместо кого? Парень не провел еще и десяти матчей в КХЛ. Понимаю — феерит на молодежном уровне. Но это — взрослый хоккей, а парню 17 лет, и физически это не Ковальчук или Овечкин в том возрасте. Дай бог, чтобы Мичков продолжал расти, и удачи ему. Но пока он — игрок МХЛ. Канадцы выйдут, один раз ему навернут — и мальчишка, не дай бог, карьеру закончит. Кому это надо? Они же не будут смотреть — о, Мичков, такой талант, давайте полюбуемся им и побережем его. Взрослые дядьки выйдут бороться за большой приз и будут бить.

Владимир Малахов. Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Почему вести всю тренировку должен главный тренер? Хичкок в «Филадельфии» вообще на лед не выходил, со скамейки смотрел

— Каково распределение обязанностей в тренерском штабе? В какой-то момент пошла легенда, что весь тренировочный процесс — не на Жамнове, а на Кудашове...

— В детали не углубляюсь, но Гончар больше отвечает за защитников, Федоров — за нападающих. Кто-то должен объяснять все упражнения, и далеко не обязательно это главный тренер. Знаю, что перед тренировками весь штаб садится в раздевалке и распределяет, кто какие упражнения будет объяснять и контролировать. Это заранее планируется на сто процентов. Каждый кричит игрокам то, что и должен кричать. Не понимаю, зачем из этой абсолютно рутинной вещи прессой высасывается какая-то история.

— В НХЛ ведь не всегда главный тренер рулит каждой тренировкой?

— Конечно, нет. В последний год в «Филадельфии» Кен Хичкок даже на лед не выходил, у него ноги больные были. Сидел на лавке, а помощники объясняли упражнения и вели тренировки. Что не мешало ему полностью держать процесс под контролем.

— Сейчас ты смотришь вместе с Ковальчуком, Каменским все тренировки. По их итогам у вас проходят совещания с тренерами?

— С Гончаром обсуждаем какие-то вопросы по защитникам — если что-то вижу, могу подсказать. Но в тренировочный процесс стараюсь не лезть. Перед самым началом турнира это было бы неправильно — у них и так головы кипят. Участвовал в выборе игроков, как-то был задействован в Новогорске, а сейчас просто смотрю тренировки с трибуны.

— Многих беспокоит, что у Жамнова как у главного тренера мало опыта. А тут — такой стрессовый турнир.

— Жамнов в сборной — с 2015 года. Большую часть этого времени был на лавке, то есть полностью внутри процесса. И «Спартак» тренировал. Самое главное — авторитетом у ребят пользуется и спросить с них может. У него есть и шутки, и требовательность в нужной пропорции, как и тактические знания, и умение рулить сменами. Объясняет доходчиво.

Знаю его с 1980-х годов. Играли с ним на Олимпиадах в Альбервиле и Солт-Лейк-Сити, а сколько раз против друг друга выходили! Тяжело приходилось, очень грамотный был центр. В 2002-м мы играли в одной пятерке, и вот там было легко. Я просил его: «Леха, ты нам нужен третьим сзади», что он и сделал, очень помог нам.

— А почему третьим сзади? Кто был еще в той пятерке?

— Мы с Борей Мироновым сзади, а по краям — братья Буре. И капитаном команды НХЛ просто так не назначают, тем более если ты из другой страны. А Жамнов был капитаном «Чикаго», клуба Оригинальной шестерки, с огромными традициями. Тоже показатель.

Владимир Малахов и Валерий Каменский. Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Плохо, что в сборной каждый год меняются тренеры. Так ничего не построить

— В Пхенчхане мы победили, а вот ЧМ не выигрываем после 2014 года, хотя до этого — четыре раза за семь лет. Закономерность видишь?

— Это спорт, успехи в нем сменяются неудачами. Наверное, в чем-то провал есть, но я этим вопросом не задавался. Предпочитаю концентрироваться на своих обязанностях. Лишними вещами стараюсь себе голову не забивать.

— А у меня вот есть мнение. Пхенчхан сослужил нашему хоккею дурную службу. После него один человек, Роман Ротенберг, счел сборную России своей частной собственностью, выгнал Знарка, после чего тренеры в ней меняются каждый год. Вот и результаты.

— То, что каждый год тренеры меняются, — конечно, плохо. Был руководитель, который принимал все эти решения. Бог ему судья. Я — из хоккейной семьи, у меня отец был тренером, пусть и по хоккею с мячом. Когда был ребенком, у всех были летние каникулы, а я все время с папой ездил на сборы. Слушал мужские разговоры — и он все время говорил: чтобы создать команду (да, в то, советское время), которая могла бы стабильно за что-то бороться, нужно три, пять, может, даже семь лет.

Понятно, что времена меняются и жизнь ускоряется. Но брать тренера в сборную и через год, а то и меньше, его увольнять... Он-то и игроков еще не мог собрать тех, кого хотел, — уровень хоккея у нас не настолько высок, чтобы был большой выбор.

Да даже если и мог — одного шанса, если специалисту доверяешь, всегда мало. Два-три года точно надо тренеру давать. Как это и происходит в клубах той же НХЛ даже в случае самых больших провалов. И когда увольнения происходят каждый год, у тренеров пропадает уверенность в себе — они знают, что в случае первой же неудачи с ними попрощаются, и это связывает им руки. Но это мои личные мысли вслух, не более.

— А еще тренерам связывают руки по десять звонков за день от главы штаба и эсэмэски с составом звеньев, более того, против кого каждая из троек должна играть. Хорошо, что в Пекине этого не будет.

— Это точно. И это большой плюс. Тренерский состав обсуждает всех игроков, у него есть взаимопонимание, и принимается общее решение, а не волевое одного человека. Понятно, что последнее слово все равно за Алексеем Юрьевичем, но ему не может никто позвонить и сказать, кто и против кого сегодня должен сыграть, а кто — нет.

— Две недели «пузыря» в Новогорске, скоро уже неделя — в Пекине. И еще две. Не может это игроков психологически измотать? Семьи столько времени не видели, да и вообще кого-либо, кроме тренеров и партнеров.

— А что делать? Такова жизнь сейчас, и ее не изменить. Можно только принять. Или нет. Но тогда и Олимпиады у тебя не будет. Это всё в голове. Понятно, что хотелось бы выйти в город, но надо исходить из реалий.

Мы живем не в деревне с командой, а в гостинице. У нас, в принципе, такая же «тюрьма», но у команды хоть есть где погулять, а у нас — дворик перед входом в отель, куда автобусы подъезжают. Десять на десять метров. (Смеется.) Что теперь — ходить и ныть? Только сам себя загонишь и других загрузишь. Надо получать удовольствие от каждого дня, проведенного на Олимпиаде. Это дорогого стоит.

— У тебя какая?

— Пятая. Дважды играл (золото и бронза. — Прим. И.Р.). В Ванкувер мы приезжали на торжественные мероприятия для членов Тройного золотого клуба. В Сочи с командой «Легенды хоккея России» — как гости Игр, на корабле жили. И вот теперь — как скаут. Здорово, большое событие.

А то, что нет НХЛ, — опять же, что можно было сделать? Лига — это бизнес, деньги. Они и хотели сыграть, потому что Китай — серьезный, заманчивый рынок. Но пандемия всё изменила. Исходили и из безопасности игроков, и из числа перенесенных в НХЛ матчей. Их некуда было больше ставить. Дай бог, чтобы сложилось с Кубком мира в феврале 2024-го и со следующей Олимпиадой. И чтобы ковид к тому времени ушел...