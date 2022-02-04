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Сегодня, 05:22

Ковальчук: «Не боимся отпускать Шипачева на церемонию открытия Олимпиады»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент

Менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук поделился мнением о том, что капитан команды Вадим Шипачев стал знаменосцем российской делегации на открытии Олимпиады-2022.

«Не боимся отпускать Шипачева на церемонию открытия. У нас порядка 10 игроков плюс тренерский штаб пойдут на него. Все находятся в одинаковых условиях. Все протестированы — все отрицательные. Надеюсь дальше так и будет. В приметы о том, что знаменосец не выигрывает Олимпиаду, не верим. То, что Вадим будет знаменосцем, — это здорово», — сказал Ковальчук.

Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля. Российская сборная на групповом этапе сыграет со Швейцарией (9 февраля), с Данией (11 февраля) и Чехией (12 февраля).

Вадим Шипачев
Илья Ковальчук
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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