Ковальчук ответил на слова конькобежца Захарова об отдельном самолете хоккейной олимпийской сборной

Менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук прокомментировал тот факт, что команда прилетела в Пекин отдельным рейсом.

«Думаю, ни для кого не секрет, что на всех Олимпиадах мы летали отдельно. Поэтому я не знаю, почему поднялась такая шумиха. У нас все было запланировано заранее. Просто в прессу ушла такая информация и я не знаю, почему это вызвало такой резонанс. Повторюсь, в Пхенчхан и Сочи мы летали на своем самолете и ничего не было.

Что касается конькобежца Захарова, то от себя лично хотел бы пожелать ему удачи на Олимпиаде. Думаю, что сейчас не стоит распыляться — нужно сосредоточиться на подготовке к соревнованиям. Будем переживать и болеть. А если говорить о посиделках за одним столом в деревне, то, думаю, мы это обязательно это сделаем. Мы все контактируем со спортсменами из других видов спорта в столовой.

Что касается переноса Олимпиады, то не в наших силах это контролировать. У нас была подготовка, был сбор в Новогорске — все в боевой готовности. Мне очень нравится наша самоотдача. Ребята прониклись тем, что это очень серьезный турнир. Все равно это атмосфера праздника, когда ты видишь других атлетов и понимаешь всю его серьезность. На завтра запланирована игра с Латвией. Посмотрим, разрешат ли нам провести ее — это будет известно немного позже», — сказал Ковальчук.

Ранее конькобежец Руслан Захаров высказался об отдельном рейсе хоккейной сборной: « Пусть тогда выгонят стюардов, пилотов, пусть сами летят, не живут в Олимпийской деревне, не садятся со мной за одним столом. Какой там девиз у нас? Одна страна — одна команда. Вот они разрушили вчера этот девиз ».

Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля. Российская сборная на групповом этапе сыграет со Швейцарией (9 февраля), с Данией (11 февраля) и Чехией (12 февраля).