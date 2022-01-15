Чибисов войдет в расширенный состав сборной России на Олимпиаду

По информации «СЭ», нападающий «Металлурга» Андрей Чибисов войдет в расширенный состав России перед Олимпиадой. Сбор команды стартует 17 января.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата КХЛ 28-летний хоккеист провел 48 матчей и записал на свой счет 34 (19+15) очка.

Стал известен список защитников в расширенном составе сборной России на Олимпиаду //

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