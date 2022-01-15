Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 13:44

Чибисов войдет в расширенный состав сборной России на Олимпиаду

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Андрей Чибисов.
Фото ХК «Металлург»

По информации «СЭ», нападающий «Металлурга» Андрей Чибисов войдет в расширенный состав России перед Олимпиадой. Сбор команды стартует 17 января.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата КХЛ 28-летний хоккеист провел 48 матчей и записал на свой счет 34 (19+15) очка.

Стал известен список защитников в расширенном составе сборной России на Олимпиаду //
Матвей Мичков не попал в расширенный список на Олимпиаду //
Толчинский не будет вызван в олимпийскую сборную России

Андрей Чибисов
Олимпиада
Сборная России по хоккею
ХК Металлург (Магнитогорск)
0
Читайте также
Особняк за 4 миллиона долларов и двое детей: как живут Овечкин и Шубская
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Каспарайтис о Мичкове в сборной: «Был бы он сильнее Овечкина образца Турина, то никто бы и не сказал ничего»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости