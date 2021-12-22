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Илья Брызгалов об Олимпиаде без хоккеистов НХЛ: «Все будет серо, убого, уныло, игроки будут на шайбу лаять»

20:00
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Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов прокомментировал отказ НХЛ от участия в Олимпийских играх-2022.

«Лига поступила в своих интересах. Да, может быть, это эгоистично и несправедливо по отношению к болельщикам мирового хоккея, но они прежде всего должны заботится о себе, о финансовом благополучии лиги и здоровье персонала. Руководство НХЛ посчитало, что у них все совсем из рук вон плохо идет с ковидом и подвергать игроков еще большему риску будет неблагоразумно. Это непростая ситуация, нельзя сказать, что кто-то принял правильное или неправильное решение. Но, конечно, все хотели, чтобы игроки НХЛ были на Олимпиаде и показали хоккей высочайшего класса, поэтому с точки зрения хоккейных болельщиков это кажется неправильным.

Снова будет уровень даже не чемпионата мира, а Евротура. Все будет серо, убого, уныло, игроки будут на шайбу лаять. Будем смотреть...

А у российских ребят просто нет выбора. Им скажут — поехали, и они поедут. Разве кто-то может сказать, что не поедет?

Как вы себе представляете перенос хоккейного олимпийского турнира? Это смешно, как вы соберете игроков, где это будет, когда — через год после Олимпиады будете доигрывать ее?» — сказал Брызгалов «Чемпионату».

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: НХЛ отказалась от Олимпиады 2022 в Пекине, состав России, лучшие хоккеисты мира пропустят зимние Игры: главное