Третьяк: «Тренеры сборной России должны сформировать команду, способную выиграть Олимпиаду»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал о задачах национальной хоккейной команды на Олимпиаду в Пекине.

«Теперь Россия отправит на Олимпиаду сборную, которая будет сформирована из игроков КХЛ, мы уже видели прообраз этой команды на Кубке Первого канала, но и другие кандидаты имеют возможность попасть в окончательный состав. Задача у сборной России всегда одна — первое место, тем более что в Пекин едем в статусе действующих победителей Олимпиады. Теперь все в руках тренерского штаба сборной, главное, чтобы тренеры справились с формированием успешной команды, чтобы задача сборной России была решена», — цитирует Третьяка ТАСС.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее НХЛ решила на день раньше приостановить сезон из-за того, что в командах резко возросло число заболевших коронавирусом.