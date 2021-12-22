В Канаде отреагировали на решение НХЛ не отпускать игроков на Олимпиаду

Федерация хоккея Канады выступила с заявлением относительно решения НХЛ не отпускать игроков на Олимпиаду 2022 в Пекине.

«Мы отдаем должное тем усилиям, что лига и профсоюз игроков приложили для того, чтобы НХЛ смогла принять участие в Олимпийских играх в Пекине. Но мы также понимаем и поддерживаем решение, которые было продиктовано эпидемией коронавируса в лиге.

Мы разочарованы, что лучшие канадские игроки не смогут вновь выступить на Олимпиаде, на которой они были в последний раз в 2014 году. Мы также понимаем, каким разочарованием эта новость стала для всех фанатов по всему миру.

Мы соберем новую команду из игроков, которые своим трудом и талантом заслужили право носить форму с кленовым листом на груди. И мы знаем, что канадские болельщики будут неистово поддерживать эту команду на Олимпиаде в Пекине», — говорится в заявлении.

21 декабря был опубликован отчет, согласно которому более 130 игроков НХЛ находятся в ковид-протоколе. Лига перенесла на неопределенный срок матчи нескольких клубов.