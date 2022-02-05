Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Таблицы (женщины) Календарь (женщины) Статистика (мужчины)
Статистика (женщины)
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 19:58

«Девушки играли с лидером мирового хоккея». Главный тренер женской сборной России прокомментировал разгром от США

Главный тренер женской сборной России Евгений Бобарико прокомментировал поражение от команды США на Олимпиаде
Игорь Рабинер
Обозреватель

Главный тренер сборной России Евгений Бобарико прокомментировал поражение от команды США (0:5) на Олимпиаде-2022 и ответил на вопросы о заболевших в коллективе.

— В раздевалке мы сказали слова поддержки. Девушки играли с лидером мирового хоккея. Они старались, бились, не были равнодушными. Противник был быстрее нас. Нам есть, к чему стремиться. Мы видим, куда нужно расти и какой хоккей показывать. Чем больше таких игр, тем лучше. Федерация все делает для этого. К сожалению, вмешалась пандемия. В ноябре мы должны были сыграть с США три контрольных матча в Ирландии. Но в последний момент все отменилось из-за пандемии.

— Марию Сорокину вы заменили, чтобы дать ей отдохнуть?

— Конечно. Маша проделала огромный объем работы, долго оставляла нас в игре. Сегодня у нас два вратаря сыграли достойно.

— Два периода счет держался 0:2. Это чудо за счет самоотдачи и игры вратаря?

— Мы готовились и понимали, что нам придется много играть в обороне с этой командой. Разбирали и готовили девушек именно к такой игре. Не сказал бы, что это чудо. Да, вратарь нас выручал, но и вся команда билась. Сколько мы бросков заблокировали и поймали на себя. У нас очень много синяков и микротравм, но ничего страшного, это — хоккей. Девушки старались, бились, проявляли эмоции, показывали неплохой хоккей. Единственное, что расстраивает, — были моменты, хотелось бы, чтобы мы забросили одну-две шайбы.

— Вы сегодня активно высказывали претензии арбитрам. Как оцените судейство?

— Я не буду комментировать судейство. Всегда активно веду себя на лавке, чтобы подбодрить команду. Нет никаких претензий к судьям. Есть ошибки, но все ошибаются. Спасибо им за работу.

— Могут ли попасть в заявку девушки, которые находятся на карантине?

— Сегодня у нас попала в заявку Ангелина Гончаренко. Мы изначально ее не хотели использовать, чтобы ей спокойно подготовиться к игре с Канадой. Но из-за потери Елены Дергачевой, решили включить Ангелину. Человек пропустил семь дней, вообще не тренировался и показал неплохой хоккей. На желании, на самоотдаче. У нее было минимум ошибок. Ждем девушек, которые находятся на изоляции. Вот Ангелину вчера отпустили в 11 вечера. Позвонили и сказали: «Забирайте». У нас не было предварительной информации, что у нее два отрицательных теста. Мы только знали, что она идет на поправку. Только в полтретьего ночи мы привезли ее в олимпийскую деревню. Мы можем дозаявлять игроков. Ждем выздоровления тех, кто у нас госпитале. Мы на связи с ними. Как только будет возможность, посмотрим на их функциональное состояние. Конечно, изменения в составе будут. Надеемся, что больше с коронавирусом нам бороться не придется, и люди начнут выздоравливать.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Сборная России по хоккею
0
Читайте также
«Американское влияние достигло нового уровня извращенности». Болельщики в шоке от танца немецкого дуэта
Его пытались сделать изгоем, а он теперь берет медали на Олимпиаде. Кто такой Александр Логинов, спасший для России смешанную эстафету в биатлоне
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Главный тренер женской сборной России по хоккею рассказал о целях команды на Олимпиаде в Пекине
Олимпийский дебют Валиевой и золотой шанс Большунова. Горячее воскресенье на Олимпиаде
Майоров — о досрочном завершении регулярного чемпионата КХЛ: «При любом решении будут недовольные»
Танцоры Каташинские: «Валиева катается под классику — это очень смело, нужна солидная техника»
«Думаю, скоро они уже выйдут». Вратарь Сорокина — об игроках сборной России на карантине
«Может быть, ее уже и увезли». Форвард женской сборной России по хоккею сдала сомнительный тест на коронавирус
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Думаю, скоро они уже выйдут». Вратарь Сорокина — об игроках сборной России на карантине

Главный тренер женской сборной России по хоккею рассказал о целях команды на Олимпиаде в Пекине
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости