«Девушки играли с лидером мирового хоккея». Главный тренер женской сборной России прокомментировал разгром от США

Главный тренер сборной России Евгений Бобарико прокомментировал поражение от команды США (0:5) на Олимпиаде-2022 и ответил на вопросы о заболевших в коллективе.

— В раздевалке мы сказали слова поддержки. Девушки играли с лидером мирового хоккея. Они старались, бились, не были равнодушными. Противник был быстрее нас. Нам есть, к чему стремиться. Мы видим, куда нужно расти и какой хоккей показывать. Чем больше таких игр, тем лучше. Федерация все делает для этого. К сожалению, вмешалась пандемия. В ноябре мы должны были сыграть с США три контрольных матча в Ирландии. Но в последний момент все отменилось из-за пандемии.

— Марию Сорокину вы заменили, чтобы дать ей отдохнуть?

— Конечно. Маша проделала огромный объем работы, долго оставляла нас в игре. Сегодня у нас два вратаря сыграли достойно.

— Два периода счет держался 0:2. Это чудо за счет самоотдачи и игры вратаря?

— Мы готовились и понимали, что нам придется много играть в обороне с этой командой. Разбирали и готовили девушек именно к такой игре. Не сказал бы, что это чудо. Да, вратарь нас выручал, но и вся команда билась. Сколько мы бросков заблокировали и поймали на себя. У нас очень много синяков и микротравм, но ничего страшного, это — хоккей. Девушки старались, бились, проявляли эмоции, показывали неплохой хоккей. Единственное, что расстраивает, — были моменты, хотелось бы, чтобы мы забросили одну-две шайбы.

— Вы сегодня активно высказывали претензии арбитрам. Как оцените судейство?

— Я не буду комментировать судейство. Всегда активно веду себя на лавке, чтобы подбодрить команду. Нет никаких претензий к судьям. Есть ошибки, но все ошибаются. Спасибо им за работу.

— Могут ли попасть в заявку девушки, которые находятся на карантине?

— Сегодня у нас попала в заявку Ангелина Гончаренко. Мы изначально ее не хотели использовать, чтобы ей спокойно подготовиться к игре с Канадой. Но из-за потери Елены Дергачевой, решили включить Ангелину. Человек пропустил семь дней, вообще не тренировался и показал неплохой хоккей. На желании, на самоотдаче. У нее было минимум ошибок. Ждем девушек, которые находятся на изоляции. Вот Ангелину вчера отпустили в 11 вечера. Позвонили и сказали: «Забирайте». У нас не было предварительной информации, что у нее два отрицательных теста. Мы только знали, что она идет на поправку. Только в полтретьего ночи мы привезли ее в олимпийскую деревню. Мы можем дозаявлять игроков. Ждем выздоровления тех, кто у нас госпитале. Мы на связи с ними. Как только будет возможность, посмотрим на их функциональное состояние. Конечно, изменения в составе будут. Надеемся, что больше с коронавирусом нам бороться не придется, и люди начнут выздоравливать.