Глава профсоюза игроков НХЛ: «Стало понятно, что мы не сможем поехать на Олимпиаду»
22:59
Исполнительный директор профсоюза игроков НХЛ Дональд Фер дал комментарий о том, что хоккеисты лиги не сыграют на Олимпиаде-2022.
«Когда начались массовые переносы матчей, то с каждым днем становилось понятнее, к чему это ведет. Стало понятно, что мы не сможем поехать на Олимпиаду.
Это очень грустно. На таковы реалии современного мира", — цитирует Фера The Athletic.
Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля, мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.
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