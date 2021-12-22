Глава профсоюза игроков НХЛ: «Стало понятно, что мы не сможем поехать на Олимпиаду»

Исполнительный директор профсоюза игроков НХЛ Дональд Фер дал комментарий о том, что хоккеисты лиги не сыграют на Олимпиаде-2022.

«Когда начались массовые переносы матчей, то с каждым днем становилось понятнее, к чему это ведет. Стало понятно, что мы не сможем поехать на Олимпиаду.

Это очень грустно. На таковы реалии современного мира", — цитирует Фера The Athletic.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля, мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.