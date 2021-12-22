Сергей Федоров: «После Кубка Первого канала у нас есть понимание, кого хотели бы пригласить в сборную России»
Тренер сборной России Сергей Федоров отреагировал на новость о том, что Олимпиада-2022 пройдет без игроков НХЛ.
— Стало известно, что НХЛ не едет на Олимпиаду. Как в целом отнеслись к этому решению?
— Что касается НХЛ — то это их решение, думаю, добавить что-то тут сложно, информации достаточно много по этому поводу. Если смотреть в сторону сборной России, то, думаю, после прошедшего в Москве Евротура недавно у нас есть понимание, кого мы бы хотели пригласить. И, не побоюсь этого слова, есть определенный костяк игроков. Дай бог им всем здоровья и в нужный момент для сборов, надеюсь, все будут здоровы и подойдут в отличной форме.
— Вам лично как профессионалу не обидно чисто с хоккейной точки зрения, что лучших все-таки не будет?
— Считаю, что турнир, конечно, будет другим. Не плохим или неинтенсивным, нет. Те, кто приедет на Олимпиаду, будет стараться выиграть и показать свое лучшее мастерство. Противоборство будет. Но мы четко понимаем, что лучшие игроки пока останутся в Северной Америке и, в общем-то, будут продолжать сезон. А те, кто поедет в сборные, постараются показать красочный яркий хоккей. Размер площадки, как я понимаю, будет североамериканский. Исходя из того, что мы прошли на Кубке Первого канала, хоккей достаточно качественный и интересный, для зрителя будет интересно. Насыщенно.
Дополнительная информация:
https://www.ska.ru/news/view/ska-tsska-priess-konfierientsiia-15/
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