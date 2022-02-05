Форвард сборной России Грицюк рассказал о впечатлениях от попадания на Олимпиаду

Нападающий сборной России Арсений Грицюк рассказал, как воспринял неожиданное попадание в команду на Олимпиаду.

— Чуть-чуть волнительно было сначала. Но мне все нравится, меня хорошо приняли в коллектив. В основном играю с Семеновым и Гусевым. На открытие не ходил, прохладно было, решил, что лучше поберечь себя. Хочется, конечно, уже начать турнир, но надо еще потренироваться.

Другие виды спорта? У нас даже телевизора нет в номерах, чтобы посмотреть, да и в основном пока идет акклиматизация — сон, тренировки, восстановление, — сказал Грицюк.

Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).