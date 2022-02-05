Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Таблицы (женщины) Календарь (женщины) Статистика (мужчины)
Статистика (женщины)
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 17:05

Загитова и Ларионов посетили тренировку сборной России по хоккею

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Алина Загитова.
Фото «СЭ»
Алина Загитова и Игорь Ларионов.
Фото «СЭ»
1/2

5 февраля сборная России по хоккею провела тренировку на стадионе в Пекине в рамках подготовки к старту олимпийского хоккейного турнира.

Тренировку российской команды посетили олимпийский чемпион по хоккею Игорь Ларионов и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.

Алина Загитова и Игорь Ларионов. Фото "СЭ"
Алина Загитова и Игорь Ларионов.
Фото «СЭ»

Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

Олимпиада
Сборная России по хоккею
Алина Загитова
Игорь Ларионов (хоккей)
0
Читайте также
«Американское влияние достигло нового уровня извращенности». Болельщики в шоке от танца немецкого дуэта
Его пытались сделать изгоем, а он теперь берет медали на Олимпиаде. Кто такой Александр Логинов, спасший для России смешанную эстафету в биатлоне
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Женская сборная России с минимальным счетом проигрывает США после первого периода на Олимпиаде в Пекине

Форвард сборной России Грицюк рассказал о впечатлениях от попадания на Олимпиаду
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости