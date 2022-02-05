Загитова и Ларионов посетили тренировку сборной России по хоккею

5 февраля сборная России по хоккею провела тренировку на стадионе в Пекине в рамках подготовки к старту олимпийского хоккейного турнира.

Тренировку российской команды посетили олимпийский чемпион по хоккею Игорь Ларионов и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.

Алина Загитова и Игорь Ларионов. Фото «СЭ»

Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).