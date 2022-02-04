Федоров и Нестеров сдали отрицательные тесты на коронавирус и присоединились к сборной России на Олимпиаде

Тренер сборной России Сергей Федоров и защитник Никита Нестеров сдали отрицательные тесты на коронавирус, сообщает пресс-служба национальной команды.

Федоров и Нестеров покинули карантин и присоединились к сборной в Пекине, где сегодня должна будет состояться первая тренировка россиян перед стартом Игр.

? Сергей Федоров и Никита Нестеров вторично сдали отрицательные тесты на коронавирус. Тренер и защитник сборной ОКР покинули карантин и присоединились к команде #Beijing2022 — Хоккей России (@russiahockey) February 4, 2022

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Мужской олимпийский хоккейный турнир стартует 9 февраля. Сборная России сыграет в группе B с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).