Хоккеист сборной Финляндии помещен в изолятор в Пекине из-за коронавируса

Нападающий сборной Финляндии по хоккею Марко Анттила помещен в изолятор в Пекине из-за положительного результата теста на COVID-19, информирует Twitter олимпийской национальной команды. По словам врача Маарита Валтонена, при вылете из Финляндии у хоккеиста был отрицательный результат.

«При выезде из Финляндии тест на ковид был отрицательным, но по прилету в Китай снова дал положительный результат. Китайские власти поместили Анттилу в специальный отель, где он ежедневно будет сдавать ПЦР-тесты. Его выпустят после двух последовательных отрицательных результатов. Анттила чувствует себя хорошо и не опасен для команды», — сказала Валтонен.

Отметим, что у Анттила был выявлен коронавирус еще в январе.

Сборная Финляндии сыграет в группе C со Словакией (10 февраля), Латвией (11 февраля) и Швецией (13 февраля).