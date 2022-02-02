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«Из соображений безопасности спортсменов, а не от: «Мы такие крутые». Быков об отдельном самолете хоккеистов

Вячеслав Быков высказался об отдельном самолете для российских хоккеистов на Олимпиаду
Артем Бухаев
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Екатерина Звенигородская
Вячеслав Быков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением об отказе мужской сборной России по хоккею лететь на Олимпиаду-2022 в Пекин вместе с другими спортсменами национальной команды.

«В сегодняшней ситуацией такие решения принимаются в связи с эпидемиологической ситуацией, — сказал Быков «СЭ». — Существует опасность заболеть. Я думаю, что все идет из соображений безопасности спортсменов, а не от: «Мы такие крутые, великие. Дайте нам отдельный самолет». Все только ради безопасности. Раньше все спортсмены летали вместе на Олимпиады. Просто такой ситуации с заражениями раньше не было. Все спортсмены были рады возможности познакомиться друг с другом, чтобы позднее следить, переживать и болеть. Сегодняшнее спортивное братство пытается всеми силами исключить проблему заражения, чтобы все могли участвовать на Олимпийских играх. Тем более, что они проводятся раз в четыре года! С отдельным рейсом будут какие-то финансовые издержки, но это несравнимо с последствиями от заражения. Все относятся с пониманием к этому»

Быков призвал быть аккуратными в вопросах безопасности спортсменов.

«Сборная — это большая делегация. Это игроки, персонал, тренерский штаб, руководство. Наши хоккейные ребята заботятся не только о себе, но и о других видах спорта. Если будет заболевание в команде, то еще можно будет произвести замену. А если в одиночных видах спорта? Это же катастрофа. В таких вопросах нужно быть очень аккуратными, гибким и деликатным», — добавил Быков.

Ранее, 2 февраля, стало известно, что хоккеисты и тренеры сборной России (всего набралось 78 пассажиров) потребовали предоставить им отдельный борт. Пока окончательное решение еще не принято — это связано в то числе с финансовыми вопросами.

Зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине (Китай) пройдут с 4 по 20 февраля.

Олимпиада
Коронавирус
Сборная России по хоккею
Вячеслав Быков
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