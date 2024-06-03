Футбол
Испания
Новости Видео Ла Лига Сегунда Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 21:45

Есть главный трансфер года — Мбаппе перешел в «Реал». Килиан мог оказаться в Мадриде еще 12 лет назад

Килиан Мбаппе подписал пятилетний контракт с «Реалом»
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
Килиан Мбаппе покидает «ПСЖ».
Фото Reuters
Главная сага последних лет наконец завершилась.

Инсайды о переходе Мбаппе в «Реал» стабильно разгонялись к каждому летнему трансферному окну уже на протяжении нескольких лет. В Мадриде видели Килиана в сливочной футболке, еще когда тот был пацаном, и наконец добились желаемого — в новом сезоне нападающий будет заставлять аплодировать себе «Сантьяго Бернабеу». Трансфер мог произойти намного раньше — изучаем хронологию переговоров Мбаппе и бланкос.

Впервые отказал «Реалу» в 13 лет

В 13 лет жизнь Килиана кардинально изменилась: из академии затхлого «Бонди», где работал его отец, паренька позвали в одну из элитных футбольных школ страны «Клерфортен». Спустя несколько месяцев его пригласили еще выше — сам Зинедин Зидан, тогда спортивный директор «Реала», заинтересовался школьником и позвал на просмотр. Невероятный шанс — Мбаппе явно симпатизировал мадридскому суперклубу и даже стены комнаты заклеивал многочисленными плакатами со звездами «галактикос» (преимущественно на них красовался Криштиану Роналду).

Футболист "ПСЖ" Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Приглашение из «Реала» поступило незадолго до 14-летия футболиста — его отцу позвонили из Мадрида и сказали, что сам Зидан приглашает пацана на тренировку. Разумеется, Килиан согласился, а сливочные полностью организовали транспортировку в Испанию. В мадридском аэропорту Мбаппе встречал лично Зинедин.

«Зидан ждал нас на парковке на своей машине, и это был по-настоящему хороший автомобиль, — вспоминал Килиан. — Мы поздоровались, а затем он предложил отвезти меня на тренировку. Он указывал на переднее сиденье, типа: «Давай садись». Но я просто замер и спросил: «Мне снять обувь?» Ха-ха-ха! Не знаю, почему я это сказал. Но это была машина Зизу! Он подумал, что это действительно смешно, и сказал: «Конечно нет, давай залезай». Он отвез меня на тренировочное поле, и я просто подумал: я в машине Зизу. Я Килиан из Бонди. Это нереально. Должно быть, я все еще сплю в самолете. Иногда, даже когда ты действительно о чем-то мечтаешь, происходящее похоже на сон».

Килиан Мбаппе. Как дела у Мбаппе? «ПСЖ» заморозил 80 миллионов евро, но Килиан купил шикарный дом в Мадриде

Несмотря на такие эмоции, трансфер в «Реал» пришлось отложить, хотя Зидан предложил талантливому школьнику контракт. Помочь противостоять мечте и, возможно, совершить поспешное решение Килиану помог отец. Вместе с ним они решили, что в 14 лет слишком рано покидать дом, поэтому выбор пал на академию «Монако», где Мбаппе всего за несколько лет дорос до статуса мировой звезды.

«В конце концов я решил отказать, не хотел покидать дом в таком раннем возрасте. Думаю, из переезда в Мадрид ничего бы не вышло — максимум сидел бы на скамейке. Я сделал выбор в пользу «Монако» и считаю его правильным», — делился француз.

Футболист "ПСЖ" Килиан Мбаппе.
Фото AFP

«ПСЖ» в последний момент увел Мбаппе у «Реала»

В составе монегасков Килиан уже в 18 лет разрывал в Лиге чемпионов и вновь спровоцировал интерес «Реала». Сезон-2016/17 стал вторым в основной команде «Монако»: в предыдущей кампании юноша только адаптировался к взрослому футболу и провел лишь 496 минут во всех турнирах (сделал в них 1+2). Зато первый полноценный год в основе оказался настоящим феноменом — 28+14 за 46 матчей во всех турнирах, шесть голов в плей-офф ЛЧ, в которой он протащил команду до полуфинала, дебют за взрослую сборную и звание лучшего молодого игрока лиги 1.

Летом 2017-го в «Монако» понимали, что точно не удержат такой талант у себя. Главным претендентом на Килиана считался «Реал», в котором Зидан уже работал в качестве тренера и даже выиграл две Лиги чемпионов подряд. К тому же у них оставалась незаконченная история четырехлетней давности, когда совсем юный футболист отказал сливочным. Но в 18 лет Мбаппе снова отклонил предложение Флорентино Переса и сделал выбор в пользу «ПСЖ» — монополист французского чемпионата перебил предложение «Мадрида» по зарплате более чем в два раза (15 миллионов евро в год против семи). Позже выяснилось, что за проспектом приходил и «Манчестер Сити».

Килиан Мбаппе объявил об&nbsp;уходе из &laquo;ПСЖ&raquo;. Мбаппе уходит из «ПСЖ» — теперь официально! В Париже ему предлагали зарплату 70 миллионов евро в год

В 18 Мбаппе все так же думал, что ему слишком рано уезжать из Франции. На этот раз аргументация была другой — он еще ничего не добился на родине, чтобы покорять один из лучших клубов мира. В итоге всего за несколько часов до закрытия трансферного окна «ПСЖ» и «Монако» договорились об аренде, после которой парижане обязывались выкупить Килиана за 180 миллионов евро. Такая схема была необходима, чтобы вписаться в финансовый фейр-плей — ведь тем же летом «ПСЖ» приобрел Неймара за 222 миллиона.

«Он сказал мне: «Вадим, я думаю, еще рано, я парижанин — не хочу вот так уезжать из своей страны. Сначала надо стать великим игроком здесь», — вспоминал логику француза бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев.

Килиан Мбаппе на встрече с Эммануэлем Макроном.
Фото AFP

На Килиана влиял даже президент Франции

В итоге нападающий задержался в «ПСЖ» на семь лет и покинул клуб в статусе свободного агента. При этом «Реал» все эти годы не оставлял попыток подписать Килиана. Первый контракт Мбаппе в Париже был рассчитан до лета 2022-го, за год до его завершения «Мадрид» снова попытался подписать француза. В августе в офис парижан прилетело предложение на 160 миллионов евро, но его отклонили, а президент клуба Нассер Аль-Хелаифи заявил чуть ли не о вечной связи игрока и команды. «Мы никогда не продадим его, и он никогда не уйдет бесплатно», — сказал мужчина.

Килиан Мбаппе. Килиан Мбаппе: биография и карьера в футболе, достижения и личная жизнь

Правда, почти весь сезон-2021/22 не было никаких гарантий, что Мбаппе действительно останется в «ПСЖ» по завершении кампании. Чем ближе подкрадывалась дата завершения контракта, тем сильнее сгущались новости о скором переходе Килиана в «Реал» в статусе свободного агента. Правда, такой сценарий реализовался лишь через два года — в мае 2022-го футболист все же продлился с «ПСЖ». Это произошло под серьезным давлением — Килиана убеждал остаться в Париже даже президент страны Эммануэль Макрон.

Но уже летом 2023-го Килиан объявил, что существующая опция продления на год не будет задействована, — по сути, сообщил об уходе свободным агентом. Так и случилось: Мбаппе наконец соединился с «Реалом», который охотился за ним последние 12 лет. Теперь на «Сантьяго Бернабеу» собралась одна из сильнейших атакующих линий в мире, а француз сам станет кумиром маленьких фанатов бланкос.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
9
5
Читайте также
Сергей Игнашевич покинул пост главного тренера «Балтики»
«Зенит» обыграл «Балтику» в суперфинале Кубка России
Чеченца задержали за участие в нападении банды Басаева на Буденновск в 1995 году
Безумный Макдэвид выбил Дадонова и затащил «Ойлерз» в финал КС! Что произошло после матча «Эдмонтон» - «Даллас»
В Киеве отвергли необходимость обращения Зеленского в КС по поводу легитимности
Минсельхоз РФ сообщил о готовности ввести режим ЧС из-за ущерба от заморозков
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Мбаппе перешел в «Реал»: финальный эпизод трансферного сериала
Дмитрий Черышев рассказал, кто сможет обыграть «Реал» после перехода Мбаппе
Мбаппе — о переходе в «Реал»: «Сбывшаяся мечта»
«Реал» объявил о подписании контракта с Мбаппе
Мбаппе удалил упоминания о «ПСЖ» из профилей в соцсетях
Мбаппе сообщил Макрону, что сегодня будет объявлено о его переходе в «Реал»
L'Equipe: «Реал» сегодня объявит о подписании Мбаппе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Суд оправдал Лапорту в деле о подкупе судей. Но скандальное «дело Негрейры» еще не закрыто
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 38 29 8 1 87-26 95
2
 Барселона 38 26 7 5 79-44 85
3
 Жирона 38 25 6 7 85-46 81
4
 Атлетико 38 24 4 10 70-43 76
5
 Атлетик 38 19 11 8 61-37 68
6
 Р. Сосьедад 38 16 12 10 51-39 60
7
 Бетис 38 14 15 9 48-45 57
8
 Вильярреал 38 14 11 13 65-65 53
9
 Валенсия 38 13 10 15 40-45 49
10
 Алавес 38 12 10 16 36-46 46
11
 Осасуна 38 12 9 17 45-56 45
12
 Хетафе 38 10 13 15 42-54 43
13
 Сельта 38 10 11 17 46-57 41
14
 Севилья 38 10 11 17 48-54 41
15
 Мальорка 38 8 16 14 33-44 40
16
 Лас-Пальмас 38 10 10 18 33-47 40
17
 Р. Вальекано 38 8 14 16 29-48 38
18
 Кадис 38 6 15 17 26-55 33
19
 Альмерия 38 3 12 23 43-75 21
20
 Гранада 38 4 9 25 38-79 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
24.05 22:00
Жирона – Гранада
 7 : 0
25.05 15:00
Осасуна – Вильярреал
 1 : 1
25.05 17:15
Р. Сосьедад – Атлетико
 0 : 2
25.05 19:30
Альмерия – Кадис
 6 : 1
25.05 19:30
Р. Вальекано – Атлетик
 0 : 1
25.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
26.05 15:00
Хетафе – Мальорка
 1 : 2
26.05 17:15
Сельта – Валенсия
 2 : 2
26.05 17:15
Лас-Пальмас – Алавес
 1 : 1
26.05 22:00
Севилья – Барселона
 1 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 24
Александр Серлот

Александр Серлот

Вильярреал

 23
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 19
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 14
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 11
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 10
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 29 2 4
Виктор Чуст

Виктор Чуст

Кадис

 21 2 3
Вся статистика

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости