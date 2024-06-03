Есть главный трансфер года — Мбаппе перешел в «Реал». Килиан мог оказаться в Мадриде еще 12 лет назад
Инсайды о переходе Мбаппе в «Реал» стабильно разгонялись к каждому летнему трансферному окну уже на протяжении нескольких лет. В Мадриде видели Килиана в сливочной футболке, еще когда тот был пацаном, и наконец добились желаемого — в новом сезоне нападающий будет заставлять аплодировать себе «Сантьяго Бернабеу». Трансфер мог произойти намного раньше — изучаем хронологию переговоров Мбаппе и бланкос.
Впервые отказал «Реалу» в 13 лет
В 13 лет жизнь Килиана кардинально изменилась: из академии затхлого «Бонди», где работал его отец, паренька позвали в одну из элитных футбольных школ страны «Клерфортен». Спустя несколько месяцев его пригласили еще выше — сам Зинедин Зидан, тогда спортивный директор «Реала», заинтересовался школьником и позвал на просмотр. Невероятный шанс — Мбаппе явно симпатизировал мадридскому суперклубу и даже стены комнаты заклеивал многочисленными плакатами со звездами «галактикос» (преимущественно на них красовался Криштиану Роналду).
Приглашение из «Реала» поступило незадолго до 14-летия футболиста — его отцу позвонили из Мадрида и сказали, что сам Зидан приглашает пацана на тренировку. Разумеется, Килиан согласился, а сливочные полностью организовали транспортировку в Испанию. В мадридском аэропорту Мбаппе встречал лично Зинедин.
«Зидан ждал нас на парковке на своей машине, и это был по-настоящему хороший автомобиль, — вспоминал Килиан. — Мы поздоровались, а затем он предложил отвезти меня на тренировку. Он указывал на переднее сиденье, типа: «Давай садись». Но я просто замер и спросил: «Мне снять обувь?» Ха-ха-ха! Не знаю, почему я это сказал. Но это была машина Зизу! Он подумал, что это действительно смешно, и сказал: «Конечно нет, давай залезай». Он отвез меня на тренировочное поле, и я просто подумал: я в машине Зизу. Я Килиан из Бонди. Это нереально. Должно быть, я все еще сплю в самолете. Иногда, даже когда ты действительно о чем-то мечтаешь, происходящее похоже на сон».
Несмотря на такие эмоции, трансфер в «Реал» пришлось отложить, хотя Зидан предложил талантливому школьнику контракт. Помочь противостоять мечте и, возможно, совершить поспешное решение Килиану помог отец. Вместе с ним они решили, что в 14 лет слишком рано покидать дом, поэтому выбор пал на академию «Монако», где Мбаппе всего за несколько лет дорос до статуса мировой звезды.
«В конце концов я решил отказать, не хотел покидать дом в таком раннем возрасте. Думаю, из переезда в Мадрид ничего бы не вышло — максимум сидел бы на скамейке. Я сделал выбор в пользу «Монако» и считаю его правильным», — делился француз.
«ПСЖ» в последний момент увел Мбаппе у «Реала»
В составе монегасков Килиан уже в 18 лет разрывал в Лиге чемпионов и вновь спровоцировал интерес «Реала». Сезон-2016/17 стал вторым в основной команде «Монако»: в предыдущей кампании юноша только адаптировался к взрослому футболу и провел лишь 496 минут во всех турнирах (сделал в них 1+2). Зато первый полноценный год в основе оказался настоящим феноменом — 28+14 за 46 матчей во всех турнирах, шесть голов в плей-офф ЛЧ, в которой он протащил команду до полуфинала, дебют за взрослую сборную и звание лучшего молодого игрока лиги 1.
Летом 2017-го в «Монако» понимали, что точно не удержат такой талант у себя. Главным претендентом на Килиана считался «Реал», в котором Зидан уже работал в качестве тренера и даже выиграл две Лиги чемпионов подряд. К тому же у них оставалась незаконченная история четырехлетней давности, когда совсем юный футболист отказал сливочным. Но в 18 лет Мбаппе снова отклонил предложение Флорентино Переса и сделал выбор в пользу «ПСЖ» — монополист французского чемпионата перебил предложение «Мадрида» по зарплате более чем в два раза (15 миллионов евро в год против семи). Позже выяснилось, что за проспектом приходил и «Манчестер Сити».
В 18 Мбаппе все так же думал, что ему слишком рано уезжать из Франции. На этот раз аргументация была другой — он еще ничего не добился на родине, чтобы покорять один из лучших клубов мира. В итоге всего за несколько часов до закрытия трансферного окна «ПСЖ» и «Монако» договорились об аренде, после которой парижане обязывались выкупить Килиана за 180 миллионов евро. Такая схема была необходима, чтобы вписаться в финансовый фейр-плей — ведь тем же летом «ПСЖ» приобрел Неймара за 222 миллиона.
«Он сказал мне: «Вадим, я думаю, еще рано, я парижанин — не хочу вот так уезжать из своей страны. Сначала надо стать великим игроком здесь», — вспоминал логику француза бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев.
На Килиана влиял даже президент Франции
В итоге нападающий задержался в «ПСЖ» на семь лет и покинул клуб в статусе свободного агента. При этом «Реал» все эти годы не оставлял попыток подписать Килиана. Первый контракт Мбаппе в Париже был рассчитан до лета 2022-го, за год до его завершения «Мадрид» снова попытался подписать француза. В августе в офис парижан прилетело предложение на 160 миллионов евро, но его отклонили, а президент клуба Нассер Аль-Хелаифи заявил чуть ли не о вечной связи игрока и команды. «Мы никогда не продадим его, и он никогда не уйдет бесплатно», — сказал мужчина.
Правда, почти весь сезон-2021/22 не было никаких гарантий, что Мбаппе действительно останется в «ПСЖ» по завершении кампании. Чем ближе подкрадывалась дата завершения контракта, тем сильнее сгущались новости о скором переходе Килиана в «Реал» в статусе свободного агента. Правда, такой сценарий реализовался лишь через два года — в мае 2022-го футболист все же продлился с «ПСЖ». Это произошло под серьезным давлением — Килиана убеждал остаться в Париже даже президент страны Эммануэль Макрон.
Но уже летом 2023-го Килиан объявил, что существующая опция продления на год не будет задействована, — по сути, сообщил об уходе свободным агентом. Так и случилось: Мбаппе наконец соединился с «Реалом», который охотился за ним последние 12 лет. Теперь на «Сантьяго Бернабеу» собралась одна из сильнейших атакующих линий в мире, а француз сам станет кумиром маленьких фанатов бланкос.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|38
|29
|8
|1
|87-26
|95
|
2
|Барселона
|38
|26
|7
|5
|79-44
|85
|
3
|Жирона
|38
|25
|6
|7
|85-46
|81
|
4
|Атлетико
|38
|24
|4
|10
|70-43
|76
|
5
|Атлетик
|38
|19
|11
|8
|61-37
|68
|
6
|Р. Сосьедад
|38
|16
|12
|10
|51-39
|60
|
7
|Бетис
|38
|14
|15
|9
|48-45
|57
|
8
|Вильярреал
|38
|14
|11
|13
|65-65
|53
|
9
|Валенсия
|38
|13
|10
|15
|40-45
|49
|
10
|Алавес
|38
|12
|10
|16
|36-46
|46
|
11
|Осасуна
|38
|12
|9
|17
|45-56
|45
|
12
|Хетафе
|38
|10
|13
|15
|42-54
|43
|
13
|Сельта
|38
|10
|11
|17
|46-57
|41
|
14
|Севилья
|38
|10
|11
|17
|48-54
|41
|
15
|Мальорка
|38
|8
|16
|14
|33-44
|40
|
16
|Лас-Пальмас
|38
|10
|10
|18
|33-47
|40
|
17
|Р. Вальекано
|38
|8
|14
|16
|29-48
|38
|
18
|Кадис
|38
|6
|15
|17
|26-55
|33
|
19
|Альмерия
|38
|3
|12
|23
|43-75
|21
|
20
|Гранада
|38
|4
|9
|25
|38-79
|21
|24.05
|22:00
|
Жирона – Гранада
|7 : 0
|25.05
|15:00
|
Осасуна – Вильярреал
|1 : 1
|25.05
|17:15
|
Р. Сосьедад – Атлетико
|0 : 2
|25.05
|19:30
|
Альмерия – Кадис
|6 : 1
|25.05
|19:30
|
Р. Вальекано – Атлетик
|0 : 1
|25.05
|22:00
|
Реал – Бетис
|0 : 0
|26.05
|15:00
|
Хетафе – Мальорка
|1 : 2
|26.05
|17:15
|
Сельта – Валенсия
|2 : 2
|26.05
|17:15
|
Лас-Пальмас – Алавес
|1 : 1
|26.05
|22:00
|
Севилья – Барселона
|1 : 2
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|24
|
|
Александр Серлот
Вильярреал
|23
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|19
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|14
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|11
|
|
Яго Аспас
Сельта
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна, Бетис
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|29
|2
|4
|
|
Виктор Чуст
Кадис
|21
|2
|3