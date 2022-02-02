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Сегодня, 12:35

Мужская сборная России по хоккею не хочет лететь одним рейсом с остальными олимпийцами

Сергей Федоров
Корреспондент

Как стало известно «СЭ», вместо одного олимпийского борта из Москвы в Пекин сегодня может отправиться два.

Это связано с тем, что мужская хоккейная сборная, представители которой составляют основную часть пассажиров, из-за ковидных опасений отказывается лететь с командами по остальным видам спорта.

Предполагалось, что тем же рейсом на Игры отправятся сборные по лыжному двоеборью, сноуборду (параллельные дисциплины), горным лыжам, а также отдельные спортсмены из команд по конькобежному спорту, лыжным гонкам и женскому хоккею. Так же предполагалось, что данным самолетом полетит глава ОКР Станислав Поздняков.

Однако хоккеисты (у них вместе с тренерами и персоналом набирается 78 пассажиров) потребовали предоставить им отдельный борт. Пока окончательное решение еще не принято — это связано в то числе с финансовыми вопросами. Но остальные команды (за исключением мужской хоккейной) уже предупреждены, что вылет в Пекин состоится не в 21:00, как было запланировано, а на два часа раньше. Скорее всего, такие планы призваны освободить самолет, который вылетит в девять вечера, только для мужской хоккейной сборной.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

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Сборная России по хоккею
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