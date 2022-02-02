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Сегодня, 16:19

Сушинский высказался об отказе российских хоккеистов лететь на Олимпиаду вместе с другими спортсменами

Екатерина Савостина
Корреспондент

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением по поводу того, что хоккеистам сборной России нашли отдельный самолет для полета в Пекин на Олимпиаду.

«Если у федерации хоккея есть дополнительные деньги, то пусть летят отдельным самолетом. Россия не обеднеет из-за того, что сборная полетит своим бортом. У нас каждый боец на счету. Если кто-то заболеет, то будет плохо», — приводит слова Сушинского «Чемпионат».

Ранее хоккеисты потребовали предоставить им отдельный борт. Из-за ковидных опасений они отказываются лететь с командами по остальным видам спорта.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-4595465-sushinskij-rossiya-ne-obedneet-ot-togo-chto-sbornaya-poletit-otdelno-kazhdyj-boec-na-schetu.html
Максим Сушинский
Хоккей
Олимпиада
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