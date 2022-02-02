Сушинский высказался об отказе российских хоккеистов лететь на Олимпиаду вместе с другими спортсменами

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением по поводу того, что хоккеистам сборной России нашли отдельный самолет для полета в Пекин на Олимпиаду.

«Если у федерации хоккея есть дополнительные деньги, то пусть летят отдельным самолетом. Россия не обеднеет из-за того, что сборная полетит своим бортом. У нас каждый боец на счету. Если кто-то заболеет, то будет плохо», — приводит слова Сушинского «Чемпионат».

Ранее хоккеисты потребовали предоставить им отдельный борт. Из-за ковидных опасений они отказываются лететь с командами по остальным видам спорта.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.