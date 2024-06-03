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Сегодня, 13:07

«РБ Спорт»: руководство ЦСКА приняло решение оставить Федотова в клубе

Владимир Федотов продолжит работу главным тренером ЦСКА
Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Владимир Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Руководство ЦСКА провело встречу с главным тренером команды Владимиром Федотовым, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, на заседании присутствовали председатель правления армейцев Максим Орешкин и генеральный директор клуба Роман Бабаев. На встрече были подведены итоги сезона, руководство красно-синих приняло решение оставить Владимира Федотова на посту главного тренера команды.

В середине мая появлялась информация о том, что специалиста могут уволить из клуба по окончании сезона-2023/24 и заменить его Сергеем Игнашевичем, который работал в «Балтике». 31 мая сообщалось, что еще одним претендентом на место главного тренера ЦСКА является серб Марко Николич, который с июня 2020 года по октябрь 2021 года возглавлял «Локомотив».

Владимир Федотов стал главным тренером ЦСКА в июне 2022 года, его контракт действует до конца июня 2025 года.

В сезоне-2023/24 армейцы заняли шестое место в чемпионате России и дошли до финала пути РПЛ FONBET Кубка страны, в котором уступили будущему обладателю трофея «Зениту» по сумме двух встреч (1:1, пенальти — 5:4).

Источник: РБ Спорт
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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Защитник «Зенита» Караваев прокомментировал игру команды в конце сезона
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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Зенит – Ростов
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Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
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ЦСКА – Урал
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