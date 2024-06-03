Кубок Стэнли вернется в Канаду спустя 31 год? Кажется, «Эдмонтон» созрел для трофея
«Эдмонтон» вышел в финал Кубка Стэнли впервые за 18 лет. Канадским командам в последнее время это удается сделать крайне редко — сейчас будет всего третий раз с 2011 года. Последний титул за авторством «Монреаля» датирован и вовсе 1993-м.
Занимательные исторические сведения лишь подчеркивает тот факт, насколько сложно в Канаде с ее налогами и климатом бороться за титул, даже имея в составе таких суперзвезд мирового хоккея, как Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Пока этими нападающими сделана лишь половина. Без Кубка Стэнли нельзя считаться легендами, сколько бы очков каждый из них ни набирал и какие бы рекорды ни устанавливал.
Первые строчки в списке бомбардиров этого плей-офф оккупированы именно игроками «Ойлерс». В плане результативности внутри команды слишком велик разрыв между лидерами и всеми остальными. Но разница между современным «Эдмонтоном» и его версиями из недавнего прошлого колоссальная.
С приходом на пост главного тренера Криса Ноблока «Нефтяники» научились играть на результат и здорово обороняться, чего за ними не водилось очень давно. Даже при Дэйве Типпетте, который любил системность и структурность, «Ойлерс» в плей-офф не действовали настолько здорово в защите и не сушили мастерски игру. Как, например, в последнем матче, когда «Эдмонтон» уступил «Далласу» по броскам 10-35, но победил (2:1).
Умение стабильно выигрывать, не всегда показывая свой лучший хоккей — это признак очень серьезной команды. Ее лучшие хоккеисты сильно выросли за полгода и при определенных проблемах с составом «Эдмонтон» приобрел черты, крайне важные для больших побед. Похожая эволюция в свое время происходила с ультратакующей «Тампой» после вылета в первом раунде плей-офф пять лет назад от скромного «Коламбуса».
Фантастические действия спецбригад компенсируют недостатки «Ойлерс». Команда и в большинстве (37,3 процента реализации), и в меньшинстве (93,9 процента нейтрализации) играет замечательно, что должно вселять определенный оптимизм в преддверии решающей серии. Впереди ждет мощная «Флорида», шансы которой чуть повыше, но «Эдмонтон» в плей-офф показал, что по ходу серий адаптируется к соперникам и в нужный момент добавляет.
Выход в финал дает определенную гарантию для клуба и на ближайшее будущее. Уже не первый год в Северной Америке периодически подбрасывают дрова в костер, спекулируя на теме ухода Макдэвида и Драйзайтля в другие команды по истечении их нынешних контрактов — у канадца через два сезона, у немца — через один. Вылет от «Ванкувера» во втором раунде мог снова разжечь больную тему.
В настоящий момент очевидно, что «Эдмонтон» даже с определенными недостатками в своем нынешнем виде вполне конкурентоспособен, может реально претендовать на Кубок Стэнли и еще не исчерпал всех резервов для прогресса. Дальнейший рост потолка даст менеджменту больше вариативности при комплектовании состава. Лучше это делать, имея в музее для трофеев новый экспонат.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Финал
|Счет в серии
|
Флорида - Эдмонтон
Флорида - Эдмонтон
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала
|
Даллас - Эдмонтон
|2 - 4
|
Рейнджерс - Флорида
|2 - 4
|1/4 финала
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 4
|
Даллас - Колорадо
|4 - 2
|
Флорида - Бостон
|4 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|1/8 финала
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|3.06
|03:00
|
Эдмонтон – Даллас
|2 : 1