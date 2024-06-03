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Сегодня, 18:00

Кубок Стэнли вернется в Канаду спустя 31 год? Кажется, «Эдмонтон» созрел для трофея

«Эдмонтон» сыграет с «Флоридой» в финале Кубка Стэнли
Михаил Зислис
Обозреватель
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Нападающий и капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (в центре).
Фото USA Today Sports
«Ойлерз» потрясающе выглядят в большинстве и меньшинстве.

«Эдмонтон» вышел в финал Кубка Стэнли впервые за 18 лет. Канадским командам в последнее время это удается сделать крайне редко — сейчас будет всего третий раз с 2011 года. Последний титул за авторством «Монреаля» датирован и вовсе 1993-м.

Занимательные исторические сведения лишь подчеркивает тот факт, насколько сложно в Канаде с ее налогами и климатом бороться за титул, даже имея в составе таких суперзвезд мирового хоккея, как Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Пока этими нападающими сделана лишь половина. Без Кубка Стэнли нельзя считаться легендами, сколько бы очков каждый из них ни набирал и какие бы рекорды ни устанавливал.

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Первые строчки в списке бомбардиров этого плей-офф оккупированы именно игроками «Ойлерс». В плане результативности внутри команды слишком велик разрыв между лидерами и всеми остальными. Но разница между современным «Эдмонтоном» и его версиями из недавнего прошлого колоссальная.

С приходом на пост главного тренера Криса Ноблока «Нефтяники» научились играть на результат и здорово обороняться, чего за ними не водилось очень давно. Даже при Дэйве Типпетте, который любил системность и структурность, «Ойлерс» в плей-офф не действовали настолько здорово в защите и не сушили мастерски игру. Как, например, в последнем матче, когда «Эдмонтон» уступил «Далласу» по броскам 10-35, но победил (2:1).

Хоккеисты «Эдмонтона» и «Далласа» борются за шайбу.
Фото USA Today Sports

Умение стабильно выигрывать, не всегда показывая свой лучший хоккей — это признак очень серьезной команды. Ее лучшие хоккеисты сильно выросли за полгода и при определенных проблемах с составом «Эдмонтон» приобрел черты, крайне важные для больших побед. Похожая эволюция в свое время происходила с ультратакующей «Тампой» после вылета в первом раунде плей-офф пять лет назад от скромного «Коламбуса».

Фантастические действия спецбригад компенсируют недостатки «Ойлерс». Команда и в большинстве (37,3 процента реализации), и в меньшинстве (93,9 процента нейтрализации) играет замечательно, что должно вселять определенный оптимизм в преддверии решающей серии. Впереди ждет мощная «Флорида», шансы которой чуть повыше, но «Эдмонтон» в плей-офф показал, что по ходу серий адаптируется к соперникам и в нужный момент добавляет.

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Выход в финал дает определенную гарантию для клуба и на ближайшее будущее. Уже не первый год в Северной Америке периодически подбрасывают дрова в костер, спекулируя на теме ухода Макдэвида и Драйзайтля в другие команды по истечении их нынешних контрактов — у канадца через два сезона, у немца — через один. Вылет от «Ванкувера» во втором раунде мог снова разжечь больную тему.

В настоящий момент очевидно, что «Эдмонтон» даже с определенными недостатками в своем нынешнем виде вполне конкурентоспособен, может реально претендовать на Кубок Стэнли и еще не исчерпал всех резервов для прогресса. Дальнейший рост потолка даст менеджменту больше вариативности при комплектовании состава. Лучше это делать, имея в музее для трофеев новый экспонат.

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Макдэвид — в финале! «Эдмонтон» провел ужасный матч, но прошел «Даллас»
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Финал Счет в серии
Флорида - Эдмонтон
Флорида - Эдмонтон
0 - 0
1. Флорида - Эдмонтон
0 - 0
2. Флорида - Эдмонтон
0 - 0
3. Эдмонтон - Флорида
0 - 0
4. Эдмонтон - Флорида
0 - 0
0 - 0
1/2 финала
Даллас - Эдмонтон
Даллас - Эдмонтон
2 - 4
1. Даллас - Эдмонтон
2 - 3
2. Даллас - Эдмонтон
3 - 1
3. Эдмонтон - Даллас
3 - 5
4. Эдмонтон - Даллас
5 - 2
5. Даллас - Эдмонтон
1 - 3
6. Эдмонтон - Даллас
2 - 1
2 - 4
Рейнджерс - Флорида
Рейнджерс - Флорида
2 - 4
1. Рейнджерс - Флорида
0 - 3
2. Рейнджерс - Флорида
2 - 1
3. Флорида - Рейнджерс
4 - 5
4. Флорида - Рейнджерс
3 - 2
5. Рейнджерс - Флорида
2 - 3
6. Флорида - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
1/4 финала
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
1. Ванкувер - Эдмонтон
5 - 4
2. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
3. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 4
4. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 2
5. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 2
6. Эдмонтон - Ванкувер
5 - 1
7. Ванкувер - Эдмонтон
2 - 3
3 - 4
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
4 - 2
1. Даллас - Колорадо
3 - 4
2. Даллас - Колорадо
5 - 3
3. Колорадо - Даллас
1 - 4
4. Колорадо - Даллас
1 - 5
5. Даллас - Колорадо
3 - 5
6. Колорадо - Даллас
1 - 2
4 - 2
Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
4 - 2
1. Флорида - Бостон
1 - 5
2. Флорида - Бостон
6 - 1
3. Бостон - Флорида
2 - 6
4. Бостон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Бостон
1 - 2
6. Бостон - Флорида
1 - 2
4 - 2
Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
4 - 2
1. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
2. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
3. Каролина - Рейнджерс
2 - 3
4. Каролина - Рейнджерс
4 - 3
5. Рейнджерс - Каролина
1 - 4
6. Каролина - Рейнджерс
3 - 5
4 - 2
1/8 финала
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 4
3. Нэшвилл - Ванкувер
1 - 2
4. Нэшвилл - Ванкувер
3 - 4
5. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 2
6. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 1
4 - 2
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
4 - 3
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Даллас
2 - 3
4. Вегас - Даллас
2 - 4
5. Даллас - Вегас
3 - 2
6. Вегас - Даллас
2 - 0
7. Даллас - Вегас
2 - 1
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 6
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 1
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
4 - 1
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 4
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
2 - 5
3. Колорадо - Виннипег
6 - 2
4. Колорадо - Виннипег
5 - 1
5. Виннипег - Колорадо
3 - 6
1 - 4
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 3
3. Вашингтон - Рейнджерс
1 - 3
4. Вашингтон - Рейнджерс
2 - 4
4 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
4 - 3
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
3. Торонто - Бостон
2 - 4
4. Торонто - Бостон
1 - 3
5. Бостон - Торонто
1 - 2
6. Торонто - Бостон
2 - 1
7. Бостон - Торонто
2 - 1
4 - 3
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
4 - 1
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
2. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
3 - 5
4. Тампа-Бэй - Флорида
6 - 3
5. Флорида - Тампа-Бэй
6 - 1
4 - 1
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 1
1. Каролина - Айлендерс
3 - 1
2. Каролина - Айлендерс
5 - 3
3. Айлендерс - Каролина
2 - 3
4. Айлендерс - Каролина
3 - 2
5. Каролина - Айлендерс
6 - 3
4 - 1
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Эдмонтон – Даллас
 2 : 1
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