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Сегодня, 21:04

Загитова: «Ура, наши хоккеисты в финале, вырвали у Швеции победу зубами!»

Загитова поздравила сборную России по хоккею с победой над Швецией в полуфинале
Анна Горшкова
Корреспондент

Фигуристка Алина Загитова поздравила сборную России по хоккею с выходом в финал Олимпиады-2022.

«Ура!! Наши хоккеисты в финале. Вырвали у Швеции победу зубами! Последний буллит все решил. Спасибо за заряд адреналина. Только вперед», — написала спортсменка в Instagram.

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)

В полуфинале сборная России по буллитам обыграла Швецию (2:1Б). Победный бросок — на счету Арсения Грицюка.

В финале, 20 февраля, россияни встретятся с Финляндией. Начало в 7.10 по московскому времени.

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Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
Алина Загитова
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