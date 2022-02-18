Загитова: «Ура, наши хоккеисты в финале, вырвали у Швеции победу зубами!»
Загитова поздравила сборную России по хоккею с победой над Швецией в полуфинале
Фигуристка Алина Загитова поздравила сборную России по хоккею с выходом в финал Олимпиады-2022.
«Ура!! Наши хоккеисты в финале. Вырвали у Швеции победу зубами! Последний буллит все решил. Спасибо за заряд адреналина. Только вперед», — написала спортсменка в Instagram.
В полуфинале сборная России по буллитам обыграла Швецию (2:1Б). Победный бросок — на счету Арсения Грицюка.
В финале, 20 февраля, россияни встретятся с Финляндией. Начало в 7.10 по московскому времени.
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