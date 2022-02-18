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Сегодня, 21:00

«Это был тяжелейший матч с драматичной развязкой!» Глушаков — о выходе сборной в финал Олимпиады

Футболист Глушаков назвал драматичной развязку в полуфинале Олимпиады Россия — Швеция
Антон Иванов

Футболист «Химок» Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» отреагировал на выход хоккейной сборной России в финал Олимпиады в Пекине.

«Это был тяжелейший матч для нашей сборной с драматичной развязкой. Наши парни отдали кучу сил и нервов, — сказал Глушаков «СЭ». — Победа по буллитам никогда не бывает легкой, но ребята справились. Финалов много не бывает, это будет очень эмоциональный поединок. Сборная Финляндия — сильный соперник, они достойно выступают на этой Олимпиаде. Ожидаю от нашей команды сумасшедшей самоотдачи, только так можно победить в финале. Будет тяжелейший матч, по другому в решающих матчах не бывает. Желаю им золотых медали, вся страна будет переживать за них!».

Сегодня, 18 февраля сборная России обыграла Швецию в полуфинале Олимпиады по буллитам. Россияне сыграют в финале с Финляндией. Матч состоится 20 февраля, начало — в 07.10 (мск).

Денис Глушаков
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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