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Сегодня, 11:15

Российская фристайлистка Пантюхова вышла в финал Олимпиады

Роман Шишов
Корреспондент
Есения Пантюхова.
Фото Reuters

Российская фристайлистка Есения Пантюхова вышла в финал акробатики на Олимпиаде в Пекине. Она показала пятый результат в квалификации.

Россиянки Анастасия Прыткова и Любовь Никитина не смогли преодолеть стадию квалификации.

Лучшей по итогам предварительных заездов стала Акмаржан Калмурзаева из Казахстана.

Фристайл

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Акробатика

Квалификация 2

1. Акмаржан Калмурзаева (Казахстан) — 98,68
2. Меган Ник (США) — 89,18
3. Кайла Кюн (США) — 86,62
4. Кун Фаньюй (Китай) — 83,78
5. Есения Пантюхова (Россия) — 82,84
6. Анастасия Андриянова (Белоруссия) — 81,58

10. Анастасия Прыткова (Россия) — 78,43
15. Любовь Никитина (Россия) — 69,30

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