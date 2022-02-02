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Сегодня, 18:25

Олимпиада-2022, фристайл, женщины: расписание соревнований

Женщины разыграют шесть золотых медалей Олимпийских игр-2022 во фристайле
Фристайл.
Фото Getty Images

Календарь соревнований зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине по фристайлу среди женщин. Состав сборной ОКР на Олимпиаде: акробатика — Есения Пантюхова, Анастасия Прыткова, Любовь Никитина; ски-кросс — Екатерина Мальцева, Елизавета Понкратова, Наталья Шерина, Анастасия Чирцова; хафпайп — Александра Глазкова, биг-эйр / слоупстайл — Анастасия Таталина, Ксения Орлова; могул — Анастасия Смирнова, Полина Чудинова, Анастасия Первушина, Виктория Лазаренко.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпийские игры-2022. Фристайл, женщины (время начала — московское)

3 февраля, четверг

Могул. Квалификация 1. 13:00

6 февраля, воскресенье
Могул. Квалификация 2. 13:00
Могул. Финал. 14:30

7 февраля, понедельник
Биг-эйр. Квалификация. 4:30

8 февраля, вторник
Биг-эйр. Финал. 5:00

10 февраля, четверг
Микст. Акробатика. Командные соревнования. Финал. 14:00

13 февраля, воскресенье
Слоупстайл. Квалификация. 5:00
Акробатика. Квалификация. 14:00

14 февраля, понедельник
Слоупстайл. Финал. 4:30
Акробатика. Финал. 14:00

17 февраля, четверг
Хаф-пайп. Квалификация. 4:30
Ски-кросс. Квалификация. 6:30
Ски-кросс. За 3-е место. 10:10
Ски-кросс. Финал. 10:20

18 февраля, пятница
Хаф-пайп. Финал. 4:30

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