Олимпиада-2022, фристайл, женщины: расписание соревнований
Календарь соревнований зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине по фристайлу среди женщин. Состав сборной ОКР на Олимпиаде: акробатика — Есения Пантюхова, Анастасия Прыткова, Любовь Никитина; ски-кросс — Екатерина Мальцева, Елизавета Понкратова, Наталья Шерина, Анастасия Чирцова; хафпайп — Александра Глазкова, биг-эйр / слоупстайл — Анастасия Таталина, Ксения Орлова; могул — Анастасия Смирнова, Полина Чудинова, Анастасия Первушина, Виктория Лазаренко.
Олимпийские игры-2022. Фристайл, женщины (время начала — московское)
3 февраля, четверг
Могул. Квалификация 1. 13:00
6 февраля, воскресенье
Могул. Квалификация 2. 13:00
Могул. Финал. 14:30
7 февраля, понедельник
Биг-эйр. Квалификация. 4:30
8 февраля, вторник
Биг-эйр. Финал. 5:00
10 февраля, четверг
Микст. Акробатика. Командные соревнования. Финал. 14:00
13 февраля, воскресенье
Слоупстайл. Квалификация. 5:00
Акробатика. Квалификация. 14:00
14 февраля, понедельник
Слоупстайл. Финал. 4:30
Акробатика. Финал. 14:00
17 февраля, четверг
Хаф-пайп. Квалификация. 4:30
Ски-кросс. Квалификация. 6:30
Ски-кросс. За 3-е место. 10:10
Ски-кросс. Финал. 10:20
18 февраля, пятница
Хаф-пайп. Финал. 4:30