Олимпиада-2022, фристайл, женщины: расписание соревнований

Женщины разыграют шесть золотых медалей Олимпийских игр-2022 во фристайле

Календарь соревнований зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине по фристайлу среди женщин. Состав сборной ОКР на Олимпиаде: акробатика — Есения Пантюхова, Анастасия Прыткова, Любовь Никитина; ски-кросс — Екатерина Мальцева, Елизавета Понкратова, Наталья Шерина, Анастасия Чирцова; хафпайп — Александра Глазкова, биг-эйр / слоупстайл — Анастасия Таталина, Ксения Орлова; могул — Анастасия Смирнова, Полина Чудинова, Анастасия Первушина, Виктория Лазаренко.

Олимпийские игры-2022. Фристайл, женщины (время начала — московское)