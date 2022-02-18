Китаянка Элин Гу завоевала золотую медаль Олимпиады-2022 в хаф-пайпе

На Олимпиаде-2022 в Пекине завершился финал дисциплины хаф-пайп среди женщин.

Золотую медаль завоевала китайская фристайлистка Элин Гу с результатом 95,25. Серебро у Кэсси Шарп из Канады (90,75), замкнула тройку призеров еще одна канадка Рэйчел Каркер (87,75). Российские фристайлистки в финале не участвовали.

Для Элин Гу это третья медаль Игр в Пекине — ранее американская спортсменка, выступающая за Китай с 2019 года, взяла золото в биг-эйр и серебро в слоупстайле.

Фристайл

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Хаф-пайп

Финал

1. Элин Гу (Китай) — 95,25

2. Кэсси Шарп (Канада) — 90,75

3. Рэйчел Каркер (Канада) — 87,75

4. Келли Силдару (Эстония) — 87,00

5. Ли Фан Хуэй (Китай) — 86,50

6. Ханна Фолхабер (США) — 85,25

7. Чжань Кесин (Китай) — 78,75

8. Эми Фрэзер (Канада) — 75,25

9. Зои Аткин (Великобритания) — 73,25

10. Брита Сигурни (США) — 70,75

11. Карли Маргулис (США) — 61,00

12. Сабрина Какмакли (Германия) — 54,00