Китаянка Элин Гу завоевала золотую медаль Олимпиады-2022 в хаф-пайпе
На Олимпиаде-2022 в Пекине завершился финал дисциплины хаф-пайп среди женщин.
Золотую медаль завоевала китайская фристайлистка Элин Гу с результатом 95,25. Серебро у Кэсси Шарп из Канады (90,75), замкнула тройку призеров еще одна канадка Рэйчел Каркер (87,75). Российские фристайлистки в финале не участвовали.
Для Элин Гу это третья медаль Игр в Пекине — ранее американская спортсменка, выступающая за Китай с 2019 года, взяла золото в биг-эйр и серебро в слоупстайле.
Фристайл
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
Хаф-пайп
Финал
1. Элин Гу (Китай) — 95,25
2. Кэсси Шарп (Канада) — 90,75
3. Рэйчел Каркер (Канада) — 87,75
4. Келли Силдару (Эстония) — 87,00
5. Ли Фан Хуэй (Китай) — 86,50
6. Ханна Фолхабер (США) — 85,25
7. Чжань Кесин (Китай) — 78,75
8. Эми Фрэзер (Канада) — 75,25
9. Зои Аткин (Великобритания) — 73,25
10. Брита Сигурни (США) — 70,75
11. Карли Маргулис (США) — 61,00
12. Сабрина Какмакли (Германия) — 54,00