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Сегодня, 21:33

Министр спорта Олег Матыцин поздравил Бурова с бронзой в лыжной акробатике на Олимпиаде

Евгений Петров
Корреспондент

Министр спорта РФ Олег Матыцин поздравил россиянина Илью Бурова с бронзой в лыжной акробатике на Олимпийских играх в Пекине.

«Поздравляю Илью Бурова с «бронзой» в лыжной акробатике! Наш фристайлист в 2018 году на Играх в Пхенчхане также стал обладателем бронзовой награды, — сказал министр. — В главном финале исполнить можно только один прыжок. Илья, несмотря на то, что снизил сложность своего прыжка, выполнил его превосходно.

Лыжная акробатика — опасный, но завораживающий вид спорта. Отрадно, что наши спортсмены из года в год попадают в тройку призеров мировых чемпионатов и первенств. Уверен, что наши спортсмены еще не раз поразят филигранным исполнением прыжков.

Поздравляю тренеров спортсмена и Федерацию фристайла России во главе с Алексеем Курашовым».

Олимпийским чемпионом стал китаец Ци Гуанпу, у которого 129,00 балла. Серебряный призер — украинец Александр Абраменко (116,50).

Олимпиада
Илья Буров
Олег Матыцин
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