Илья Буров: «Можно было и на второе место подняться, так что есть над чем работать»

Российский фристайлист Илья Буров оценил свое выступление на Олимпиаде в Пекине в акробатике

Российский фристайлист Илья Буров поделился эмоциями после завоевания бронзовой медали Олимпиады в Пекине в акробатике.

«Тот прыжок, который показал в первом финале, планировался на главный финал. Но первая попытка получилась неудачной. И решили с тренером пойти ва-банк и попытаться исправить положение. Все у нас получилось.

Сначала на главный финал запланировали более сложный прыжок винт-два винта — два винта. Но решили подождать и посмотреть на других спортсменов. Все начали усложнять программы и допустили ошибки. Тогда мы решили не идти на авантюру и сделать ту программу, которая уже отточена. Выполнил ее спокойненько, без переживаний.

Можно было и на второе место подняться, так что есть над чем работать. В любом случае результатом я доволен. Нынешняя медаль тяжелее, чем в Корее. Программы спортсменов намного усложнились. Правила тоже чуть изменились — в Пхенчхане не было права на ошибку, а здесь в первом финале давали два прыжка», — цитирует Бурова пресс-служба ОКР.

В главном финале россиянин набрал 114,93 очка и показал третий результат.

Олимпийским чемпионом стал китаец Ци Гуанпу, у которого 129,00 балла. Серебряный призер — украинец Александр Абраменко (116,50).